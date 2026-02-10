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Абстрасенция: открытие сезона на высотке

Крыша 18
Петроградская набережная, 18

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от 1500₽ до 3500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Музыкальное путешествие от фестиваля атмосферной электроники на крыше Питера. С захватывающим видом на акваторию Невы и крейсер Аврора. Будет фантастический вечер в компании 7 знаковых атмосферных электронщиков. Ishome — синтезаторный проект Мирабеллы Карьяновой получил широкую известность после выхода её дебютного альбома «Confessions», послужившего для Ishome пропуском на международную электронную сцену и лейбл Нины Кравиц. Её музыка соткана из тягучего эмбиента с элементами умной танцевальной музыки (IDM) и ломаного трип-хопового бита. Ishome выступит со специальным живым-сетом. «Атмосферная электроника» — так мы называем различные жанры электронной музыки: от даунтемпо, трип-хопа и эмбиента до глитч, гараж будущего и танцевального хауса. Абстрасенция — это фестиваль и лейбл атмосферной электронной музыки из Петербурга. Команда проекта уже более 12 лет развивает немейнстримовую электронику в России.

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