Лубок — вид фольклорного народного творчества, отличающийся простотой и доступностью образов. На мастер-классе участники нанесут на тканевый шоппер рисунок в лубочной технике, узнают интересные факты о лубке на Руси и заберут с собой готовое изделие. Уникальные оттиски, созданные специально для музея специалистом Музея русского лубка, выбор индивидуального оформления, уютная атмосфера, чаепитие из самовара с русскими сладостями — всё это создаст незабываемый опыт и подарит волшебный вечер.