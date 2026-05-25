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Сумка в технике «Лубок»

Музей русской сказки «За лесами, за горами»
Каменноостровский проспект, 61

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 6+
Мастер-классы

Про событие

Лубок — вид фольклорного народного творчества, отличающийся простотой и доступностью образов. На мастер-классе участники нанесут на тканевый шоппер рисунок в лубочной технике, узнают интересные факты о лубке на Руси и заберут с собой готовое изделие. Уникальные оттиски, созданные специально для музея специалистом Музея русского лубка, выбор индивидуального оформления, уютная атмосфера, чаепитие из самовара с русскими сладостями — всё это создаст незабываемый опыт и подарит волшебный вечер.

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