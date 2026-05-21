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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Игры, в которые играют люди

Восточный павильон Михайловского Замка, Инженерная улица, 10

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Название выставки отсылает к одноимённой работе Эрика Берна, в которой рассматриваются сценарии межличностного взаимодействия. Берн писал об «играх» как о повторяющихся моделях поведения, за которыми стоят неосознанные желания быть увиденным, признанным, любимым. Экспозиция выстраивается как дихотомия двух миров: один погружает в состояние детской открытости, уязвимости и доверия до страха быть осуждённым или отвергнутым, а второй репрезентирует мир взрослой игры, где взаимодействие становится стратегией, а близость нередко подменяется контролем. Два контрастирующих зала формируют не только визуальное, но и концептуальное напряжение. Зритель стоит перед выбором между живым откликом и выученной ролью. Пространство выставки становится полем для анализа собственных внутренних конфликтов и опытом узнавания себя в этих играх, а также способом услышать внутреннего ребёнка, который по-прежнему хочет любви без условия и масок. На выставке будут представлены работы Софии Азархи, Александра Дашевского, Инны Гринчель, Владимира Загорова, Владимира Козина, Семёна Мотолянца, Юрия Никифорова, Игоря Плотникова, Сержа Полякова. Куратор выставки – Анастасия Семевская.

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