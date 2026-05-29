Последнее Лето
Лиговский 50 корпус 16
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от 200₽ до 999₽
Возраст 16+
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Про событие
Масштабный фестиваль, больше 20 групп и артистов, сцена на улице, сцена на веранде. Будешь провожать весну и сделаешь этот вечер незабываемым, будто последний день и последнее лето в твоей жизни. Для тебя выступят: ENERGETIC последний шанс bledye Стоны Glukhovskii 6kiari Nissi Скуфы DIFIRAMB Свидетели звёзд Affekt Нейро монашки Zaxarik228 и еще больше! Билеты на входе: 400р / 200р с репостом этой записи к себе на страницу: https://vk.com/wall-214919843_493 (репост в день концерта НЕ учитывается)
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