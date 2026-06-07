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Кино-пробный урок

Школа кино и театра «Матрица», Заставская улица, 33Д

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Кино
Мастер-классы

Про событие

Практическое занятие для тех, кто хочет попробовать себя в кино, актёрском мастерстве и работе перед камерой. Тебя ждёт погружение в настоящий съёмочный процесс: ты сможешь выполнять задания, работать с камерой, пробовать себя в предлагаемых обстоятельствах и почувствовать, как строится актёрская работа в кадре. Кино-пробный урок будет полезен всем, кто хочет свободнее чувствовать себя перед камерой, увереннее проявляться, лучше говорить на видео и раскрывать свои сильные стороны. Специальная подготовка для участия не требуется. Главное — желание попробовать новое и готовность включиться в практику. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться по телефону.

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