Практическое занятие для тех, кто хочет попробовать себя в кино, актёрском мастерстве и работе перед камерой. Тебя ждёт погружение в настоящий съёмочный процесс: ты сможешь выполнять задания, работать с камерой, пробовать себя в предлагаемых обстоятельствах и почувствовать, как строится актёрская работа в кадре. Кино-пробный урок будет полезен всем, кто хочет свободнее чувствовать себя перед камерой, увереннее проявляться, лучше говорить на видео и раскрывать свои сильные стороны. Специальная подготовка для участия не требуется. Главное — желание попробовать новое и готовность включиться в практику. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться по телефону.