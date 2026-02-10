Тунц-тунц, колбасёры…Проснись и следуй за белым кроликом за пределы матрицы… Колбасный Зион меняет дислокацию, но у тебя ещё есть шанс попасть туда. Радио Рекорд представляет новую часть легендарной рейв-эпопеи Колбасный Цех — «Матрикс». Тебя ждёт: • 2 дня • 3 танцпола: Основной, памп и драм-н-бейс • 30 артистов • Очаровательные Record Chicks • Легендарный секретный зарубежный гость В этом году фестиваль впервые пройдёт на расширенной территории пространства Temple of Deer на Арсенальной набережной, где будут задействованы несколько зданий и большая уличная зона. 29 мая*: Секретный зарубежный гость, диджей Цветкоff, Fonarev, диджей Nil, Laboratorium, Xs Project, Turbosh, Sonic Mine, диджей Врунгель, Snat, Mystery System, Barabass, Holy Polly, Mage, Gvozd, Ozma b2b Lowriderz, Onebyone, Nuwei, 2whales, Мс Жан 30 мая*: Секретный зарубежный гость, диджей Цветкоff, Sonic Mine, диджей Врунгель, диджей Feel, Hard Bass School, диджей Baldin, Xs Project, Жестяньщики, диджей Фарамант, Battery, Толстяк, диджей Bocha, Holy Polly, Mage, Avenax, Gvozd, Onebyone, Despersion, Krot, Мс Жан *Состав артистов может меняться. Внимание! Сеты артистов, выступающих в оба дня, будут отличаться.