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Синяя Борода

Визави, улица Типанова, 22

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 4000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Хореографическое шоу «Синяя Борода» — беспрецедентный эксперимент в жанре фэшн-сказки с элементами хоррора! Это безупречно красивая, метафорическая и при этом — очень чувственная история о том, куда могут завести страсти и чрезмерное любопытство! Здесь сказочный антураж замка Синей Бороды тесно сплетается с гротесками Льюиса Кэрролла, приглашая следовать за «проводниками» таинственного Хранителя всех секретов… «Если ты откроешь эту дверь, ты не сможешь контролировать то, что в нее войдет» (с) — Ганнибал Лектер. Тише… Прислушайся.. слышишь шаги по ту сторону двери? А неровное дыхание — будто у самой замочной скважины? Что ты испытываешь в этот момент? Страх? Желание немедленно убежать? Или… любопытство? Если тобой уже овладела жажда заполучить ключ и во что бы то ни стало узнать, что скрывается за запертой дверью — добро пожаловать в СКАЗКУ! История рассказана языком современной хореографии, чрезвычайно богатым и насыщенным. Персонажи раскрываются еще ярче, благодаря по-настоящему роскошным образам в духе Haute couture — все костюмы и аксессуары для шоу созданы вручную!

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