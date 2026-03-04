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Топим лёд: идеи для горячего 8 марта

Кому праздник весны, кому день женщин, но всем — долгожданный выходной.

Что будет в статье:

  1. - Ой, девочки!
  2. - А лисички взяли спички
  3. - Роскошь и лоск
  4. - Только спокойствие!
  5. - А в чём польза?
  6. - +1

Праздник весны — это, конечно, громко сказано. За окном всё по-прежнему серое, и вообще ни разу не цветущее. Но! Тем важнее уметь организовать праздник самостоятельно, вопреки настроениям природы. Тут ты главная, а не какие-то сезоны-циклоны.

Собрали для несколько топовых восьмимартовских идей..

Ой, девочки!

Как часто тебе удаётся выкроить свободный вечер на посиделки? Знаешь, такие с долгими обсуждениями, любимой музыкой и фильмами. С подругами, рядом с которыми легко и спокойно. С атмосферой принятия и тепла. Реже чем хотелось бы, да? Помогаем это исправить.

Для кого: для тех, кто сто лет не собирался с девчонками на чьей-то кухне.

Киновечер «Завтрак у Тиффани»
Киновечер «Завтрак у Тиффани»

В уютной женской компании, за бокалом игристого, погрузишься в атмосферу Нью-Йор...

Бар Sumber, Соляной переулок, 14

1000₽

по подписке
Фильмы о женской силе (girl power movies)
Фильмы о женской силе (girl power movies)

Просмотр исторической драмы про выдающиеся характеры, про силу и женственность. Классика английской литературы, выдающиеся и любимые экранизации. Расписание: 20:30 — двери 21:00–23:00 — «Гордость и п...

Женский утренний клуб
Женский утренний клуб

Показалось ли тебе, что это утренняя вечеринка в особняке в честь главного празд...

Commode

1000₽

по подписке
(НЕ)женские профессии
(НЕ)женские профессии

На встрече общества пьяных культурологов поднимут бокалы, чтобы выпить за невероятный путь женщины к социальной свободе. В уютной атмосфере обсудят, как петербурженки и другие русские женщины покорял...

Женский Best of Stage
Женский Best of Stage

Большой стендап концерт, на котором пять опытных комиков из Санкт-Петербурга и М...

Stage StandUp Club

от 1400₽

по подписке
Кинопоказ «Красотка»
Кинопоказ «Красотка»

О фильме: Финансовый магнат Эдвард Льюис, проезжая по ночному городу, останавливается около красивой женщины. Её зовут Вивьен и она берёт только наличными. Наутро он понимает, что не хочет расставатьс...

А лисички взяли спички

...И нереально зажгли конечно же! Хватай подруг, неистовое желание кутить, и вперёд, — на поиск самых огненных вечеринок.

Для кого: для шальных императриц.

Фейфория
Фейфория

Магия существует не только в сказках. Она в шёпоте листвы, в мерцании светлячков...

VNVNC

700₽

по подписке
Вой сирен
Вой сирен

На золотистом горизонте, где небо встречается с морем, слышался манящий вой сирен. Их звуки перемешивались в бурных волнах, словно зов алого заката, плавно перетекающего в темную ночь и завлекающие в ...

Чего хотят девушки
Чего хотят девушки

Особняк превратится в место, где каждая девушка почувствует себя особенно счастл...

Commode

1000₽

Фейфория 2
Фейфория 2

Магия существует не только в сказках. Она в шёпоте листвы, в мерцании светлячков...

VNVNC

800₽

по подписке
Ангелы гетто (Hood Angels)
Ангелы гетто (Hood Angels)

Пора показать свою истинную дикую натуру, дорогая! В основе вечеринки, посвящённой женскому дню — конкурс красоты, но с запретом на конвенциональность и с элементами вог бала. — выступления вог — В...

Рейв девчонок (Rave Girls)
Рейв девчонок (Rave Girls)

Любимая вечеринка Рейв Девчонок (Rave Girls) возвращается. Дата соответствующая ...

«Ритмы» Диско Бар

888₽

Фейфория 3
Фейфория 3

Магия существует не только в сказках. Она в шёпоте листвы, в мерцании светлячков...

VNVNC

800₽

Роскошь и лоск

Как же мало поводов побыть принцессой! Ходить по дворцам в красивом платье со сложной причёской и не менее сложным выражением лица. Танцевать красивое, смотреть на дуэли поклонников... Смертоубийств не обещаем, а вот бальную атмосферу — вполне. 

Для кого: для тех, кто в прошлой жизни был аристократкой.

Только спокойствие!

«Да что вы знаете о роскоши!» — воскликнешь ты, если очень устала — «вот сон десять часов подряд — это роскошь». А ещё настоящая роскошь отключить соцсети, погулять без спешки и прислушаться наконец-то к себе. Собрали лучшие события для такого отдыха. 

Для кого: для тех, кто зависает на вопросе «чем ты занимаешься помимо работы?» 

А в чём польза?

«Долгие выходные —это, конечно, хорошо, но какой в этом прок?» — спросит нас деловая барышня, привыкшая получать максимум пользы даже от праздников. Отвечаем: это отличная возможность узнать новое и научиться новому. Собрали подборку лекций и мастер-классов. 

Для кого: для тех, кто считает минуты как монетки.

по подписке
Женщины в архитектуре. Не только Заха Хадид
Женщины в архитектуре. Не только Заха Хадид

Сегодня любой преподаватель архитектурного ВУЗа скажет, что большинство студентов на профильных специальностях — девушки. Почему же мы почти не знаем имен женщин-архитекторов? На лекции участники не ...

по подписке
Арт-бранч: «Бизнес-леди Российской империи»
Арт-бранч: «Бизнес-леди Российской империи»

На лекции будет развенчан стереотип о том, что в дореволюционной России женщины занимались только семьёй и детьми или работали в поле. Будут обсуждаться удивительные, сложные и полные непредсказуемых...

Женские архетипы в сказках и былинах
Женские архетипы в сказках и былинах

Прямо перед международным женским днем разберёшь типологию женских архетипов в с...

Triglinki

от 500₽

Иконы стиля 20 века: от Грейс Келли до принцессы Дианы
Иконы стиля 20 века: от Грейс Келли до принцессы Дианы

Вспомнишь излюбленные предметы гардероба, культовые образы и дружбу с кутюрье се...

Лавка Гельвеции

5200₽

+1

Часто праздник —это повод выбраться куда-то с любимым человеком. Послушать красивое, покушать вкусное, всласть пофлиртовать. Так что куда же без романтики в нашей подборке?

Для кого: для тех, кому любой выходной — повод для свидания.

А как планируешь провести ближайшие выходные ты? Делись планами в комментариях!

Что есть в статье:

  1. Ой, девочки!
  2. А лисички взяли спички
  3. Роскошь и лоск
  4. Только спокойствие!
  5. А в чём польза?
  6. +1

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