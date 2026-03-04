Топим лёд: идеи для горячего 8 марта

Праздник весны — это, конечно, громко сказано. За окном всё по-прежнему серое, и вообще ни разу не цветущее. Но! Тем важнее уметь организовать праздник самостоятельно, вопреки настроениям природы. Тут ты главная, а не какие-то сезоны-циклоны.
Собрали для несколько топовых восьмимартовских идей..
Ой, девочки!
Как часто тебе удаётся выкроить свободный вечер на посиделки? Знаешь, такие с долгими обсуждениями, любимой музыкой и фильмами. С подругами, рядом с которыми легко и спокойно. С атмосферой принятия и тепла. Реже чем хотелось бы, да? Помогаем это исправить.
Для кого: для тех, кто сто лет не собирался с девчонками на чьей-то кухне.
В уютной женской компании, за бокалом игристого, погрузишься в атмосферу Нью-Йор...
1000₽
Просмотр исторической драмы про выдающиеся характеры, про силу и женственность. Классика английской литературы, выдающиеся и любимые экранизации. Расписание: 20:30 — двери 21:00–23:00 — «Гордость и п...
Показалось ли тебе, что это утренняя вечеринка в особняке в честь главного празд...
1000₽
На встрече общества пьяных культурологов поднимут бокалы, чтобы выпить за невероятный путь женщины к социальной свободе. В уютной атмосфере обсудят, как петербурженки и другие русские женщины покорял...
Большой стендап концерт, на котором пять опытных комиков из Санкт-Петербурга и М...
от 1400₽
А лисички взяли спички
...И нереально зажгли конечно же! Хватай подруг, неистовое желание кутить, и вперёд, — на поиск самых огненных вечеринок.
Для кого: для шальных императриц.
На золотистом горизонте, где небо встречается с морем, слышался манящий вой сирен. Их звуки перемешивались в бурных волнах, словно зов алого заката, плавно перетекающего в темную ночь и завлекающие в ...
Особняк превратится в место, где каждая девушка почувствует себя особенно счастл...
1000₽
Магия существует не только в сказках. Она в шёпоте листвы, в мерцании светлячков...
800₽
Пора показать свою истинную дикую натуру, дорогая! В основе вечеринки, посвящённой женскому дню — конкурс красоты, но с запретом на конвенциональность и с элементами вог бала. — выступления вог — В...
Любимая вечеринка Рейв Девчонок (Rave Girls) возвращается. Дата соответствующая ...
888₽
Магия существует не только в сказках. Она в шёпоте листвы, в мерцании светлячков...
800₽
Роскошь и лоск
Как же мало поводов побыть принцессой! Ходить по дворцам в красивом платье со сложной причёской и не менее сложным выражением лица. Танцевать красивое, смотреть на дуэли поклонников... Смертоубийств не обещаем, а вот бальную атмосферу — вполне.
Для кого: для тех, кто в прошлой жизни был аристократкой.
На лекции будут говорить о самых ярких представительницах рубежа XIX и XX веков,...
5500₽
Только спокойствие!
«Да что вы знаете о роскоши!» — воскликнешь ты, если очень устала — «вот сон десять часов подряд — это роскошь». А ещё настоящая роскошь отключить соцсети, погулять без спешки и прислушаться наконец-то к себе. Собрали лучшие события для такого отдыха.
Для кого: для тех, кто зависает на вопросе «чем ты занимаешься помимо работы?»
Иммерсивная выставка о спальне девочки-подростка как пространстве, где формируют...
200₽
Уникальный концерт-исследование, посвящённый женщинам-композиторам, чьи имена и музыка веками оставались в тени истории. В исполнении лауреатов международных конкурсов: камерной певицы Надежды Остапен...
История женщины, решившейся на психологический эксперимент, чтобы выйти из замкн...
от 600₽
А в чём польза?
«Долгие выходные —это, конечно, хорошо, но какой в этом прок?» — спросит нас деловая барышня, привыкшая получать максимум пользы даже от праздников. Отвечаем: это отличная возможность узнать новое и научиться новому. Собрали подборку лекций и мастер-классов.
Для кого: для тех, кто считает минуты как монетки.
Сегодня любой преподаватель архитектурного ВУЗа скажет, что большинство студентов на профильных специальностях — девушки. Почему же мы почти не знаем имен женщин-архитекторов? На лекции участники не ...
На лекции будет развенчан стереотип о том, что в дореволюционной России женщины занимались только семьёй и детьми или работали в поле. Будут обсуждаться удивительные, сложные и полные непредсказуемых...
Прямо перед международным женским днем разберёшь типологию женских архетипов в с...
от 500₽
Вспомнишь излюбленные предметы гардероба, культовые образы и дружбу с кутюрье се...
5200₽
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Часто праздник —это повод выбраться куда-то с любимым человеком. Послушать красивое, покушать вкусное, всласть пофлиртовать. Так что куда же без романтики в нашей подборке?
Для кого: для тех, кому любой выходной — повод для свидания.
В этот вечер парадный зал особняка «Пальма» наполнится интонациями золотой эры американской эстрады. Программа «What a Wonderful World» (Какой чудесный мир)— это путешествие по музыкальному Голливуду ...
В петербургском Планетарии пройдёт мультимедийный концерт-трибьют Lana Del Rey —...
от 2200₽
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