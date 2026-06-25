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Иконы стиля XX века: от Грейс Келли до принцессы Дианы

Паоло, Большая Морская улица, 34

Начало:

Завершение:

5800₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Вспомнишь излюбленные предметы гардероба, культовые образы и дружбу с кутюрье семи известных модниц. Как повлияли на моду Мерилин Монро, Бриджит Бардо и Твигги? С какими дизайнерами дружили и вдохновляли кутюрье Одри Хепберн, Жаклин Кеннеди и Диана Спенсер? На ужине вспомнишь главных модниц XX века, чтобы в деталях изучить их стиль, насладиться красотой и вдохновиться на собственные стилевые свершения. Начнёшь ужин с традиционного знакомства, чтобы переключиться после рабочей недели и, возможно, завести новые контакты. Встречу ведёт историк искусства и моды, персональный стилист Мадина Зарандия.

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