Рейв девчонок (Rave Girls)
Кожевенная линия, 34
Начало:
Завершение:
888₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Любимая вечеринка Рейв Девчонок (Rave Girls) возвращается. Дата соответствующая — 8 марта — так что приходим с цветами, а за пультами с техно и электрохаусом всю ночь вот эти красотки: Lena Popova Amplituda NLV Eidofey Erida Secret Guest FC/DC/18+
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