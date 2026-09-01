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Фрида: невероятное желание жить!

GAiKA SPACE
Ул. Черняховского, 75

Начало:

Завершение:

от 2150₽ до 3950₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

«Мои картины — моя музыка, и только они помогают пережить боль…» — так писала Фрида. Попавшая в аварию юной девушкой, перенёсшая 32 операции и закованная в корсеты — она забывалась в творчестве, растворялась в мечтах, которые стали её реальностью. И в этой реальности она встретила его — Диего Риверу. Известный художник стал центром её вселенной, он стал её «крыльями». Или же тем, кто раз за разом разбивал ей сердце? Узнаешь уже совсем скоро! Продолжительность 1 час 15 минут без антракта.

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