«Мои картины — моя музыка, и только они помогают пережить боль…» — так писала Фрида. Попавшая в аварию юной девушкой, перенёсшая 32 операции и закованная в корсеты — она забывалась в творчестве, растворялась в мечтах, которые стали её реальностью. И в этой реальности она встретила его — Диего Риверу. Известный художник стал центром её вселенной, он стал её «крыльями». Или же тем, кто раз за разом разбивал ей сердце? Узнаешь уже совсем скоро! Продолжительность 1 час 15 минут без антракта.