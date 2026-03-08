На лекции будут говорить о самых ярких представительницах рубежа XIX и XX веков, сознательно вычеркнув из списка «профессиональных» красавиц (Кшесинскую, Ахматову, Цветаеву): Зинаида Гиппиус, Лиля Брик, Паллада Богданова-Бельская, Ольга Глебова-Судейкина и Мария Тарновская. Рубеж XIX и XX века — переломное время для России, для Петербурга и, конечно, для культуры. На первый план на культурной сцене Петербурга в канун грозных потрясений выходит женщина — сильная, амбициозная, знающая, чего она хочет. Женщине посвящали стихи, женщины вдохновляли художников и композиторов. Они ворвались в мужской мир с такой уверенностью, что никто даже не решился спорить: перед их талантом преклонялись все — от членов императорской фамилии до представителей петербургской богемной тусовки. Так кто же эта роковая женщина Серебряного века? Лекцию проведёт Нанико Соколова. На выбор тебе предложат три варианта меню: – Свежие листья салата с тунцом, омлет с томатами и трюфельным тоном, копчёное масло и два вида хлеба, освежающая вода с клубникой, чай или кофе на выбор, розовое игристое Cremant de Loire. – Свежие листья салата с тунцом, авокадо-тост с лососем слабой соли и творожным сыром, копчёное масло и два вида хлеба, освежающая вода с клубникой, чай или кофе на выбор, розовое игристое Cremant de Loire. – Свежие листья салата с тунцом, сырники с морошковым вареньем, копчёное масло и два вида хлеба, освежающая вода с клубникой, чай или кофе на выбор, розовое игристое Cremant de Loire.