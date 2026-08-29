В петербургском Планетарии пройдёт мультимедийный концерт-трибьют Lana Del Rey — вечер, где чувственный голос, магия рояля и бескрайнее звёздное небо сольются в гармонию. Под гигантским куполом планетария ты услышишь главные хиты королевы меланхолии: «Summertime Sadness», «Born To Die», «Young and Beautiful». Их исполнит актриса Александринского театра Любовь Штарк — голос, способный пробуждать самые сокровенные эмоции. Абсолютная темнота зала, переливы света далёких галактик и завораживающие мелодии — это больше, чем концерт. Это погружение в мир, где песни Lana Del Rey звучат как истории о любви, одиночестве и красоте мимолётных моментов. Под звёздным куполом оживут меланхоличные песни, наполненные кинематографичностью и пронзительной лирикой. Трогательное сочетание голоса и рояля, свет далёких миров и одинокая луна создадут вечер, который останется в твоём сердце.