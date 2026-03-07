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Музыка Голливуда

Особняк Общества «Пальма»
Пирогова, 18

Начало:

Завершение:

1700₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

В этот вечер парадный зал особняка «Пальма» наполнится интонациями золотой эры американской эстрады. Программа «What a Wonderful World» (Какой чудесный мир)— это путешествие по музыкальному Голливуду середины XX века. Элегантность, мягкий свинг и выразительная лирика создают атмосферу вечера вне времени. В программе — песни из репертуара Луи Армстронг и синглы Фрэнк Синатра, а также хиты американской эстрады, джаза и поп-музыки. Знакомые мелодии прозвучат в камерном, живом звучании. На сцене — Сергей Попов и Jazzme Intelligent Band. Бархатный вокал, живой ансамбль и бережные аранжировки создадут атмосферу камерного концерта, в котором джаз звучит искренне, мягко и по-настоящему близко.

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