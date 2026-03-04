ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Гетто для принцессы

набережная канала Грибоедова, 88-90

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Иммерсивная выставка о спальне девочки-подростка как пространстве, где формируются идентичность, желания и страхи. Дом мечты здесь превращается в хрупкое гетто — ментальную конструкцию, созданную из воспоминаний и стремления к навязанному идеалу. Выставка рассматривает спальню девочки-подростка как карту её внутреннего мира, где обретают форму личность, желания и страхи. Этот «дом» — не место комфорта, а хрупкий лабиринт, в котором стремление к совершенству становится формой заточения. Цель — создать иммерсивную ретроспективную среду. С помощью инсталляций, звука и личных артефактов исследуют, как пространство, предназначенное для самовыражения, может превратиться в гетто — ментальную тюрьму, построенную из воспоминаний, фантазий и страха существовать без навязанного образа. В этом контексте лежит интерес к изучению феномена игрового кукольного дома, каким является Дом мечты Барби, как возможного инструмента построения идентичности. Посетителям предлагается поразмышлять о связи между прошлым и настоящим — между ребенком, который построил это гетто, и взрослым, который помнит об этом. Режим работы: Ежедневно с 11:00 до 20:00

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
c
по

1000₽

Так не бывает
Выбор редакции
Так не бывает
до

от 400₽

Точка отсчёта
Точка отсчёта
до

1500₽

Папа, давай поговорим
Популярное
Папа, давай поговорим
до

1000₽

Траектории интервалов
Траектории интервалов
до

от 900₽

Морфология хаоса, или следы борьбы с энтропией
Морфология хаоса, или следы борьбы с энтропией
до

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста