Иммерсивная выставка о спальне девочки-подростка как пространстве, где формируются идентичность, желания и страхи. Дом мечты здесь превращается в хрупкое гетто — ментальную конструкцию, созданную из воспоминаний и стремления к навязанному идеалу. Выставка рассматривает спальню девочки-подростка как карту её внутреннего мира, где обретают форму личность, желания и страхи. Этот «дом» — не место комфорта, а хрупкий лабиринт, в котором стремление к совершенству становится формой заточения. Цель — создать иммерсивную ретроспективную среду. С помощью инсталляций, звука и личных артефактов исследуют, как пространство, предназначенное для самовыражения, может превратиться в гетто — ментальную тюрьму, построенную из воспоминаний, фантазий и страха существовать без навязанного образа. В этом контексте лежит интерес к изучению феномена игрового кукольного дома, каким является Дом мечты Барби, как возможного инструмента построения идентичности. Посетителям предлагается поразмышлять о связи между прошлым и настоящим — между ребенком, который построил это гетто, и взрослым, который помнит об этом. Режим работы: Ежедневно с 11:00 до 20:00