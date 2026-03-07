На лекции будет развенчан стереотип о том, что в дореволюционной России женщины занимались только семьёй и детьми или работали в поле. Будут обсуждаться удивительные, сложные и полные непредсказуемых поворотов судьбы женщин-предпринимательниц России. Ты узнаешь, какие бизнес-стратегии они выбирали, чтобы добиться успеха. Проникнешься их историями любви и поймёшь, как им удавалось совмещать карьеру и личную жизнь. Героинями станут как известные женщины, такие как Зинаида Юсупова и Надежда Стенбок-Фермор, так и менее популярные купчихи и дворянки, такие как Мария Морозова, Вера Фирсанова и другие дамы. На выбор тебе предложат два варианта меню: – Бефстроганов с картофельным кремом, бокал игристого брют, чай или кофе на выбор – Орзо с морепродуктами, бокал игристого, чай или кофе на выбор