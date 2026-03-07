Просмотр исторической драмы про выдающиеся характеры, про силу и женственность. Классика английской литературы, выдающиеся и любимые экранизации. Расписание: 20:30 — двери 21:00–23:00 — «Гордость и предубеждение» 23:20–01:10 — «Джен Эйр» 01:30–03:45 — «Маленькие женщины» В перерывах бар, конкурсы и знакомства. *в пространстве необходимо снять обувь