Фильмы о женской силе (girl power movies)
Рузовская улица, 21
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от 700₽ до 1500₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Просмотр исторической драмы про выдающиеся характеры, про силу и женственность. Классика английской литературы, выдающиеся и любимые экранизации. Расписание: 20:30 — двери 21:00–23:00 — «Гордость и предубеждение» 23:20–01:10 — «Джен Эйр» 01:30–03:45 — «Маленькие женщины» В перерывах бар, конкурсы и знакомства. *в пространстве необходимо снять обувь
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