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Собор и свечи «Самая красивая музыка о любви»

Катакомбы Петрикирхе
Невский проспект, 22/24Б

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2400₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Для тебя прозвучит самая романтичная музыка из фильмов «Титаник», «Завтрак у Тиффани», «Амели», «Ла-Ла Ленд», «Грязные танцы», «Телохранитель» и многих других. Самые известные композиторы современности – Ханс Циммер, Ян Тирсен, Джастин Гурвиц написали эту музыку для любимых всеми кинолент. Песни, под которые кипели самые яркие страсти, текли самые искренние слёзы и происходили первые поцелуи. Песни, под которые формировалось наше представление о любви. Может быть наивное, «киношное», глупое. Но именно в этом и была её красота. И, конечно, ты услышишь хиты, которые не возможно забыть и невозможно не любить. Представь «Every Breath You Take» Стинга в пространстве каменных стен и дрожания пламени свечей, «Don't Speak» и звук виолончели на припеве, уходящий под самый купол. «Самая красивая музыка о любви» — это концерт, который хочется подарить близкому человеку. И себе. Это встреча с теми чувствами, которые мы берегли, скрывали, о которых говорили долгими вечерами с телефонной трубкой в руке. Которые надеялись вернуть и мечтали испытать снова.

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