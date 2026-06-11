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Спектакли
Про событие
Смешная и грустная история о человеческом несовершенстве. Спектакль поставлен по одноимённой пьесе Жана Ануя и рассказывает о непростых человеческих судьбах одного творческого коллектива. Герои не довольны своей жизнью и мечтают об ином счастье. Но готовы ли они измениться, чтобы достигнуть чего-то большего? «И вы знаете, лучше оставаться такими, какими родились! Даже если бы мы и захотели перемениться, вряд ли стали бы лучше» — Жан Ануй. Вход в театр осуществляется через арку за 20 минут до начала спектакля. Вход в театр после начала спектакля невозможен. Спектакли 11 июня в 16:00 и 12 июня в 20:00 Продолжительность 1 час 20 мин.
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Великолепный спектакль, можно смело идти и рекомендовать!