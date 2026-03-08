На встрече общества пьяных культурологов поднимут бокалы, чтобы выпить за невероятный путь женщины к социальной свободе. В уютной атмосфере обсудят, как петербурженки и другие русские женщины покоряли бизнес, искусство, войну и политику. Ты услышишь истории смелых лётчиц, первой женщины-министра и многих других, ломавших представления о женском предназначении и поговорят о сегодняшнем дне: осталось ли гендерное неравенство в профессиях и социальных ролях. Лектор: Лилия Афиногенова — профессиональный экскурсовод, гид по Петербургу и петербуржцам.