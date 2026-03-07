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Ангелы гетто (Hood Angels)

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Пора показать свою истинную дикую натуру, дорогая! В основе вечеринки, посвящённой женскому дню — конкурс красоты, но с запретом на конвенциональность и с элементами вог бала. — выступления вог — ВИП зона — подиум — станция макияжа — зона знакомств — зона тату — станция скайсов — маркет локальных брендов Ди-джей сеты: золотая эра американского MTV + поп-музыка + альтернатива Стиль: Уродливая красота, гротескный гламур

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