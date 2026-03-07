Пора показать свою истинную дикую натуру, дорогая! В основе вечеринки, посвящённой женскому дню — конкурс красоты, но с запретом на конвенциональность и с элементами вог бала. — выступления вог — ВИП зона — подиум — станция макияжа — зона знакомств — зона тату — станция скайсов — маркет локальных брендов Ди-джей сеты: золотая эра американского MTV + поп-музыка + альтернатива Стиль: Уродливая красота, гротескный гламур