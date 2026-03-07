Киновечер «Завтрак у Тиффани»
Бар Sumber, Соляной переулок, 14
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
В уютной женской компании, за бокалом игристого, погрузишься в атмосферу Нью-Йорка 1960-х и насладимся легендарными образами Одри Хепберн и её харизматичного партнёра Джорджа Пеппарда. Перед показом фильма тебя ждёт тематическая лекция: поговорят о доме Tiffany & Co., его истории, фирменном цвете и знаменитом жёлтом бриллианте, а также разберут культовые образы и создание самой киноленты. Готовь элегантные и дерзкие наряды — весну встречай красиво.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи