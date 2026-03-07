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Киновечер «Завтрак у Тиффани»

Бар Sumber, Соляной переулок, 14

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

В уютной женской компании, за бокалом игристого, погрузишься в атмосферу Нью-Йорка 1960-х и насладимся легендарными образами Одри Хепберн и её харизматичного партнёра Джорджа Пеппарда. Перед показом фильма тебя ждёт тематическая лекция: поговорят о доме Tiffany & Co., его истории, фирменном цвете и знаменитом жёлтом бриллианте, а также разберут культовые образы и создание самой киноленты. Готовь элегантные и дерзкие наряды — весну встречай красиво.

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