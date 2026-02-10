Магия существует не только в сказках. Она в шёпоте листвы, в мерцании светлячков, в неожиданных встречах и тайнах, что хранит ночной лес. Уже 8 марта погружайся в самую загадочную атмосферу волшебного леса фей в честь международного женского дня. В эти ночи гостьи — главные волшебницы, создадут пространство, где их магия раскроется по-настоящему. Никаких банальных поздравлений — только атмосфера, где хочется танцевать до рассвета. Сделают масштабный праздник: • 3 музыкальных площадки: главная сцена с любимым форматом, малая виновница с лучшими поп-хитами и ангар с самыми свежими хитами; • сад исполнения желаний; • мехенди хной • тематическая волшебная фотозона • специальное коктейльное меню Резерв по тел. / билет / бронь = вход без очереди с собой бери паспорт / военный билет / права