Лабиринт Мэри Уайт
наб. Крюкова канала, 12
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 1600₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
История женщины, решившейся на психологический эксперимент, чтобы выйти из замкнутого круга своих страхов и травм. Спектакль о многогранности личности, поиске себя и границе между нормой и отклонением. Место действия — Нью-Йорк, где героиня пытается найти путь из лабиринта собственной души.
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