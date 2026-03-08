История женщины, решившейся на психологический эксперимент, чтобы выйти из замкнутого круга своих страхов и травм. Спектакль о многогранности личности, поиске себя и границе между нормой и отклонением. Место действия — Нью-Йорк, где героиня пытается найти путь из лабиринта собственной души.