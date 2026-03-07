Особняк превратится в место, где каждая девушка почувствует себя особенно счастливой. Тебя ждёт — мужская кавер-группа, танцевальное шоу, приветственные напитки, сногсшибательные красавчики резиденты, особенный музыкальный перфоманс и атмосфера ночи, которая точно заставит тебя забыть обо всём, девочка.