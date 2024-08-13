  1. Блог

Лучшее за неделю: 147 свиданий, семинар по порке и межгалактическая вечеринка

Не забудь сфотографировать лица друзей, когда будешь рассказывать им о своих планах на эту неделю. Редакция славно потрудилась и составила огонь-афишу. Самим нравится.

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Санкт-Петербург
  3. - Казань
  4. - Екатеринбург
  5. - Новости комьюнити
  6. - Куда собираемся с комьюнити?

Москва

Заблудиться в отеле, попасть на шабаш, законспектировать кое-что на семинаре по порке. Выпить чашку кофе, чашку чая, чашку какао и чашку шоколада. И – веселиться. Ничего необычного, просто досуг москвича. 

Дедовский свитер
Дедовский свитер

Дедовский свитер из Санкт-Петербурга приезжают в Москву с сольным концертом. Ес...

Powerhouse Moscow

700₽

Спектакль-экскурсия «Заблудшие в отеле Vertical Boutique»
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в отеле Vertical Boutique»

Театрализованная экскурсия, во время которой сюжет будет разворачиваться прямо н...

Гостиница Vertical Boutique, ул. Малые Каменщики, 16

5400₽

Экзотика SummerFall
Экзотика SummerFall

Лето заканчивается, но нет времени грустить. Провожаем его на громкой ноте, вмес...

Pravda

от 1200₽

Лукавщина
Лукавщина

Случится самая настоящая «лукавщина», которая разбудит в своём яростном шабаше с...

Клуб Город

от 1200₽

Фестиваль «Чашка»
Фестиваль «Чашка»

Фестиваль "Чашка" — это не просто событие, это праздник для всех ценителей кофе,...

c
по
Ивент-холл Даниловский, Дубининская ул., 71

Бесплатно

Свадьба
Свадьба

Театр Иммерсив играет свадьбу, и ты приглашен. Танцы? Танцы будут. Вкусная еда?...

Артэквар, улица Арбат, 9с2, вход со стороны Малого Афанасьевского переулка

12000₽

Balagan
Balagan

Соскучился? Разукрась своё лето балаганскими красками! Balagan — серия мероприя...

Gazgolder Club

от 1500₽

по подписке
Семинар по порке «От начала и до сабспейса»
Семинар по порке «От начала и до сабспейса»

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняйте у организатора: https://t.me/LordVelard Порка - это одна из самых распространенных практик в БДСМ, которая, с одной стороны, кажется простой, но...

по подписке
Забыть Герострата
Забыть Герострата

«Делай что хочешь, богов не боясь и с людьми не считаясь...» Мысль созвучная сегодня многим. Так говорил Герострат в пьесе Григория Горина, написанной в 1972 году. Герострат жил в 4 веке до нашей эры....

Надя Джабраилова - проверочный концерт
Надя Джабраилова - проверочный концерт

Внимание: событие перенесено на 17 августа 2024, 18:00 Надя Джабраилова - резид...

Большевик Лофт

от 2000₽

Творим Фест
Творим Фест

III Рим, III Хэдлайнера, III Часа Музыки. Погрузись в атмосферу мечтательности ...

ТКЗ РИМ, Пушкино, Красноармейское шоссе, 103

1800₽

Top Craft Beer fest
Top Craft Beer fest

Более 50 пивоварен/сидрерии/медоварен, более 400 сортов пива. Формат фестиваля ...

МТС Life Холл, шоссе Энтузиастов, 5с2

5000₽

Санкт-Петербург

Здесь пенная вечеринка, мыльная выставка и газовый завод. Концерт в темноте, световое шоу и танцы с бубнами. Есть одно «но»: все развлечения строго после уроков. Уроков жизни от артистов театра «Нити». 

Аудиовизуальное шоу «Oblivion»
Аудиовизуальное шоу «Oblivion»

Медитативный вайб космического эмбиента под куполом планетария. Эмбиент-компози...

Планетарий 1

1200₽

Ким и Буран
Ким и Буран

Петербургский музыкальный коллектив, играющий в жанре Space disco/Sci-Fi/easy-li...

Мачты

1500₽

Суббота в VNVNC | Bubble Party
Суббота в VNVNC | Bubble Party

Пенная вечеринка в VNVNC Пузыри вокруг, коктейль в руках и любимая музыка от ре...

VNVNC

от 700₽

Этнорейв. Театр Шаманского бубна
Этнорейв. Театр Шаманского бубна

Только свободный танец под живые ритмы. Здесь ты окунёшься в музыку, которая ро...

FREEDOM

от 1111₽

по подписке
Школа жизни | спектакль-акция
Школа жизни | спектакль-акция

В школе нас часто пугали: «не будешь учиться - пойдешь в дворники», мы смотрели на учителей большими доверчивыми глазами и еще старательнее выводили закорючки в прописи. Мы очень хотели узнать, «что...

4.48
4.48

Медиаспектакль «4.48» представляет собой телесно-цифровое рассуждение в свободно...

Театр Поколений

от 1100₽

по подписке
Космический газгольдер. Экскурсия по Газовому заводу с посещением Планетария №1
Космический газгольдер. Экскурсия по Газовому заводу с посещением Планетария №1

Прогуляйся по территории Газового завода, загляни в IT-лабораторию Space Lab и планетарий с самым большим проекционным куполом в мире. Газгольдер на Обводном канале – одно из самых необычных архитект...

по подписке
Практикум
Практикум

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняйте у организатора: https://t.me/playkiss_party Практикум - формат знакомства со своими ощущениями, который поможет тебе научиться чувствовать себя ...

Съёмки «Абумистический» | 16:00
Съёмки «Абумистический» | 16:00

Мероприятие, на котором Нидаль Абу-Газале берет истории людей из зала и под раск...

Stage StandUp Club

2000₽

Урод
Урод

Красивая история о страшном, страшная история о красивом. «Урод» — это острая с...

Театр Поколений

от 1100₽

по подписке
Мыльная выставка «Мыльно-часовой завод «Луч»
Мыльная выставка «Мыльно-часовой завод «Луч»

Размышления художника Семёна Мотолянца о соотношении материала и времени. Для Мотолянца уже больше десяти лет темой и материалом творчества остаётся мыло. На этот раз оно появляется в форме на первы...

по подписке
Концерт «Рояль в темноте. Рок под звёздами»
Концерт «Рояль в темноте. Рок под звёздами»

Под 25-метровым звёздным куполом зрители услышат бессмертную музыку Queen, Linkin Park, Aerosmith, Nirvana и многих других. Знаменитые рок-баллады, сыгранные на рояле, становятся особенно пронзительн...

Казань

В Казани предлагают архитектурный коктейль, зовут на межгалактическую вечеринку и заманивают в парк потенциальным шпагатом. Из необычного есть ещё кое-что: если выставка – то в гаражах, если комедия – то астрологическая, если свидания – то 147 штучек, пожалуйста. 

по подписке
Архитектурный коктейль - прогулка по центру Казани
Архитектурный коктейль - прогулка по центру Казани

Знакомые сооружения раскроют секреты своих фасадов. Экскурсия от "Казань глазами инженеров" завершится в баре «ДафтПаб». За авторским коктейлем можно будет поделиться друг с другом впечатлениями от у...

147 свиданий
147 свиданий

Как меняются отношения в новом, уже изменившемся мире? Что такое сегодня «твой ч...

MON

от 800₽

по подписке
Кооператив «Дачный»
Кооператив «Дачный»

Уникальный формат концерта — живой звук на летней веранде «Ща», всем знакомые и всеми любимые песни в исполнении наших прекрасных музыкантов. Вокал, гитары, перкуссия, аккордеон, контрабас, неожидан...

по подписке
Стендап-концерт Артура Шамгунова
Стендап-концерт Артура Шамгунова

Артур Шамгунов — сооснователь StandUp Club Kazan, участник программы StandUp на «ТНТ», а также интернет-проектов Outside Stand Up и LABELCOM. В ИТ-парке стендап-комик выступит с программой «Спойлеры...

Open Space Market: керамика и чай
Open Space Market: керамика и чай

Альтернативный вариант маркета — OSM Новый формат. Это мини-маркеты от 10 до 70 ...

c
по
улица Лобачевского

Бесплатно

по подписке
Space Odyssey — межгалактическая вечеринка
Space Odyssey — межгалактическая вечеринка

Тебя ждет космическое путешествие с электронным гением из Израиля. Bemet — талантливый и многогранный музыкант, включенный в список 30 перспективных людей 2020 года по версии Forbes, сотрудничавший с...

32 облака, 6 кошек и одна телега
32 облака, 6 кошек и одна телега

Персональная выставка казанского художника Рамиля Резванова «32 облака, 6 кошек ...

до
Галерея современного искусства БИЗON

300₽

по подписке
Пещера и штольни на Камском Устье
Пещера и штольни на Камском Устье

Отправляйся в путешествие к берегам самого туристического уголка Татарстана. Вместе с профессиональными гидами можно будет подняться на гору, изведать подземное озеро, сбойки с действующей шахтой, кар...

по подписке
Пляжная вечеринка на Forest Lake
Пляжная вечеринка на Forest Lake

Для гостей организуют прогулки на сапбордах по озеру, шоу-программу от ведущего и диджей-сет. На территории также будет доступно безлимитное количество кальянов, а за отдельную плату можно заказать гр...

Живая практика медитации
Живая практика медитации

Коллективная сахаджа йога медитация для всех желающих. Простая, доступная практи...

до
Спортивная улица, 3

Бесплатно

по подписке
Растяжка в парке «Комсомолец»
Растяжка в парке «Комсомолец»

В августе в парке пройдут занятия по растяжке от студии Zona. Тренировки на свежем воздухе способствуют развитию гибкости и помогают расслабиться. При себе нужно иметь коврик для йоги или туристичес...

по подписке
Кинопоказы — «Патерсон», «Идеальные дни» и «Треугольник печали»
Кинопоказы — «Патерсон», «Идеальные дни» и «Треугольник печали»

Ретроспектива фильмов кинопрокатной компании A-One. 1 августа покажут фильм «Патерсон» Джима Джармуша. История одной влюбленной пары создает настоящую оду современной жизни, где среди простых радост...

Астрологическая комедия
Астрологическая комедия

Хочешь стать частью шоу? Астролог, таролог и, по совместительству, нумеролог, вм...

The Hub, улица Островского, 15И

350₽

по подписке
Выставка в гаражах
Выставка в гаражах

Точное время экскурсий и артист-токов необходимо узнавать в канале пространства! Кочевое выставочное пространство «Ромб» открыло свои двери в гаражах на Амирхана проектом «8:30».В экспозиции представ...

Стеклянный колпак
Стеклянный колпак

Спектакль-монолог, повествующий о жизни молодой девушки — Эстер Гривуд, мечтающе...

Craft House

700₽

по подписке
Нас других уже не будет
Нас других уже не будет

Новое пространство галереи БИЗОN открылось масштабной выставкой про тотальную документацию. «Нас других уже не будет» — проект под кураторством Алины Сосновской, в котором 7 перспективных российских ...

по подписке
Винил маркет
Винил маркет

Этим вечером настоящие меломаны, ценители качественного звука и просто любители прикоснуться к классике соберутся на летний винил маркет. Тысячи пластинок на любой вкус и кошелёк. Музыкальные новинк...

Екатеринбург

Драматургия, ретроспектива и кинотерапия. Прикоснуться к прекрасному или нырнуть в это самое, глубокое? Урал погрузится в советский быт, присмотрится к теории заговора и примет участие в пикап-соревновании. Конец лета – успеть всё!

по подписке
Парфюмерия: применение на практике
Парфюмерия: применение на практике

Интеграция парфюма в повседневную жизнь — это тоже целое искусство, о котором поговоришь на новой лекции. Лекция будет посвящена визуальным образам и насмотренности через них, практическим советам по...

Была ли Венера Милосская красоткой?
Была ли Венера Милосская красоткой?

Во все столетия женщины хотели (или должны?) быть красивыми. И на что они только...

Библиотечный Центр «Екатеринбург»

450₽

по подписке
Носить нельзя отказаться
Носить нельзя отказаться

Хочешь узнать про изнанку советского быта? Нет, речь не про пресловутый ГОСТовский пломбир и сомнительную колбасу. Поговоришь про изнанку в самом, так сказать, прямом и касающемся каждого смысле, ведь...

Кинотерапия: «Истории, которые нельзя рассказывать»
Кинотерапия: «Истории, которые нельзя рассказывать»

Кинотерапия — уникальный метод психотерапии. Кино становится лекарством для души...

Горького, 65, 1 этаж

400₽

Письменные практики: Не играю по чужим правилам
Письменные практики: Не играю по чужим правилам

Не играю по чужим правилам, я выбираю себя и свой путь. Практика для тех, кто ус...

Встречи

1000₽

по подписке
Сап-сплав: Арамашево
Сап-сплав: Арамашево

Маршрут по реке Реж, проходит недалеко от Арамашево. Начало маршрута в селе Раскатиха, финиш в деревне Катышка. По пути церковь Казанской Божьей Матери, мосты, скалы и камни: Плита, Семь братьев, Дун...

ЭлектроЕрёма
ЭлектроЕрёма

Музыкальный перформанс в рамках Екатеринбургского международного книжного фестив...

Музей Андеграунда

700₽

по подписке
AMFEST. Ретроспектива Джеймса Беннинга: «Самоубийство в пейзаже»
AMFEST. Ретроспектива Джеймса Беннинга: «Самоубийство в пейзаже»

Отправная точка фильма – биографии американских убийц: серийного киллера Эда Гейна, фермера-некрофила из Висконсина, скончавшегося в психушке в 1984 году, и калифорнийской школьницы Бернадетт Протти, ...

по подписке
Фестиваль Уральской драматургии. День 1. Любовь
Фестиваль Уральской драматургии. День 1. Любовь

Театральная платформа запускает марафон читок пьес современных уральских авторов, поставленных дюжиной различных режиссеров. В течение трех дней зрители увидят 12 пьес от 12 различных авторов в формат...

по подписке
Фестиваль Уральской драматургии. День 2. Страшные пьесы
Фестиваль Уральской драматургии. День 2. Страшные пьесы

Театральная платформа запускает марафон читок пьес современных уральских авторов, поставленных дюжиной различных режиссеров. В течение трех дней зрители увидят 12 пьес от 12 различных авторов в формат...

по подписке
Фестиваль Уральской драматургии. День 3. Мэтры
Фестиваль Уральской драматургии. День 3. Мэтры

Театральная платформа запускает марафон читок пьес современных уральских авторов, поставленных дюжиной различных режиссеров. В течение трех дней зрители увидят 12 пьес от 12 различных авторов в формат...

по подписке
Кто и зачем правит миром: конспирология в зеркале истории
Кто и зачем правит миром: конспирология в зеркале истории

«Почему это происходит со мной?» Нет на свете человека, который не задавал бы себе время от времени этот вопрос. А ответов на него может быть несколько, и каждый из них отражает особый вид мировоззрен...

Stand up Shoooooker
Stand up Shoooooker

Экспериментальное шоу в стиле Stand Up. В нём участвуют как опытные, так и нач...

PRAVDA bar

500₽

Swipe: Girls Vs. Boys
Swipe: Girls Vs. Boys

В этом шоу комики борются за звание лучшего в "пикапе". Комики по очереди выход...

PRAVDA bar

350₽

Чуть лучше, чем Открытый микрофон
Чуть лучше, чем Открытый микрофон

На сцену выйдет меньше комиков, чем на обычном "Открытом Микрофоне", но это инте...

Крафт-паб «Критик»

200₽

Новости комьюнити

У нас есть закрытый телеграм-канал, в котором пользователи «Кавра» делятся впечатлениями от походов на необычные мероприятия. На этот раз они сходили на экскурсию в Думскую башню и побывали на арт-лаб пикнике.

Куда собираемся с комьюнити?

Слушать квартет саксофонов и танцевать под живые ритмы.

Чтобы попасть в сообщество и ходить на топовые мероприятия вместе с нами, убедись, что у тебя есть годовая подписка на «Кавёр», и заполни заявку на вступление.   

Ещё больше необычных событий и мест – в нашем приложении. Скачивай приложение «Кавёр», кликай кнопку внизу страницы. У нас хорошо!
 Твоя заводная редакция Kaverafisha

Что есть в статье:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Казань
  4. Екатеринбург
  5. Новости комьюнити
  6. Куда собираемся с комьюнити?

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста