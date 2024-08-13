Лучшее за неделю: 147 свиданий, семинар по порке и межгалактическая вечеринка

Не забудь сфотографировать лица друзей, когда будешь рассказывать им о своих планах на эту неделю. Редакция славно потрудилась и составила огонь-афишу. Самим нравится.

Что будет в статье:

Москва

Заблудиться в отеле, попасть на шабаш, законспектировать кое-что на семинаре по порке. Выпить чашку кофе, чашку чая, чашку какао и чашку шоколада. И – веселиться. Ничего необычного, просто досуг москвича.

Санкт-Петербург

Здесь пенная вечеринка, мыльная выставка и газовый завод. Концерт в темноте, световое шоу и танцы с бубнами. Есть одно «но»: все развлечения строго после уроков. Уроков жизни от артистов театра «Нити».

Казань

В Казани предлагают архитектурный коктейль, зовут на межгалактическую вечеринку и заманивают в парк потенциальным шпагатом. Из необычного есть ещё кое-что: если выставка – то в гаражах, если комедия – то астрологическая, если свидания – то 147 штучек, пожалуйста.

Екатеринбург

Драматургия, ретроспектива и кинотерапия. Прикоснуться к прекрасному или нырнуть в это самое, глубокое? Урал погрузится в советский быт, присмотрится к теории заговора и примет участие в пикап-соревновании. Конец лета – успеть всё!

Новости комьюнити

У нас есть закрытый телеграм-канал, в котором пользователи «Кавра» делятся впечатлениями от походов на необычные мероприятия. На этот раз они сходили на экскурсию в Думскую башню и побывали на арт-лаб пикнике.

Куда собираемся с комьюнити?

Слушать квартет саксофонов и танцевать под живые ритмы.

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