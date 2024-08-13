Лучшее за неделю: 147 свиданий, семинар по порке и межгалактическая вечеринка

Москва
Заблудиться в отеле, попасть на шабаш, законспектировать кое-что на семинаре по порке. Выпить чашку кофе, чашку чая, чашку какао и чашку шоколада. И – веселиться. Ничего необычного, просто досуг москвича.
Дедовский свитер из Санкт-Петербурга приезжают в Москву с сольным концертом. Ес...
700₽
Театрализованная экскурсия, во время которой сюжет будет разворачиваться прямо н...
5400₽
Лето заканчивается, но нет времени грустить. Провожаем его на громкой ноте, вмес...
от 1200₽
Случится самая настоящая «лукавщина», которая разбудит в своём яростном шабаше с...
от 1200₽
Фестиваль "Чашка" — это не просто событие, это праздник для всех ценителей кофе,...
Бесплатно
Театр Иммерсив играет свадьбу, и ты приглашен. Танцы? Танцы будут. Вкусная еда?...
12000₽
Соскучился? Разукрась своё лето балаганскими красками! Balagan — серия мероприя...
от 1500₽
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняйте у организатора: https://t.me/LordVelard Порка - это одна из самых распространенных практик в БДСМ, которая, с одной стороны, кажется простой, но...
«Делай что хочешь, богов не боясь и с людьми не считаясь...» Мысль созвучная сегодня многим. Так говорил Герострат в пьесе Григория Горина, написанной в 1972 году. Герострат жил в 4 веке до нашей эры....
Внимание: событие перенесено на 17 августа 2024, 18:00 Надя Джабраилова - резид...
от 2000₽
III Рим, III Хэдлайнера, III Часа Музыки. Погрузись в атмосферу мечтательности ...
1800₽
Более 50 пивоварен/сидрерии/медоварен, более 400 сортов пива. Формат фестиваля ...
5000₽
Санкт-Петербург
Здесь пенная вечеринка, мыльная выставка и газовый завод. Концерт в темноте, световое шоу и танцы с бубнами. Есть одно «но»: все развлечения строго после уроков. Уроков жизни от артистов театра «Нити».
Медитативный вайб космического эмбиента под куполом планетария. Эмбиент-компози...
1200₽
Петербургский музыкальный коллектив, играющий в жанре Space disco/Sci-Fi/easy-li...
1500₽
Пенная вечеринка в VNVNC Пузыри вокруг, коктейль в руках и любимая музыка от ре...
от 700₽
Только свободный танец под живые ритмы. Здесь ты окунёшься в музыку, которая ро...
от 1111₽
В школе нас часто пугали: «не будешь учиться - пойдешь в дворники», мы смотрели на учителей большими доверчивыми глазами и еще старательнее выводили закорючки в прописи. Мы очень хотели узнать, «что...
Медиаспектакль «4.48» представляет собой телесно-цифровое рассуждение в свободно...
от 1100₽
Прогуляйся по территории Газового завода, загляни в IT-лабораторию Space Lab и планетарий с самым большим проекционным куполом в мире. Газгольдер на Обводном канале – одно из самых необычных архитект...
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняйте у организатора: https://t.me/playkiss_party Практикум - формат знакомства со своими ощущениями, который поможет тебе научиться чувствовать себя ...
Мероприятие, на котором Нидаль Абу-Газале берет истории людей из зала и под раск...
2000₽
Красивая история о страшном, страшная история о красивом. «Урод» — это острая с...
от 1100₽
Размышления художника Семёна Мотолянца о соотношении материала и времени. Для Мотолянца уже больше десяти лет темой и материалом творчества остаётся мыло. На этот раз оно появляется в форме на первы...
Казань
В Казани предлагают архитектурный коктейль, зовут на межгалактическую вечеринку и заманивают в парк потенциальным шпагатом. Из необычного есть ещё кое-что: если выставка – то в гаражах, если комедия – то астрологическая, если свидания – то 147 штучек, пожалуйста.
Знакомые сооружения раскроют секреты своих фасадов. Экскурсия от "Казань глазами инженеров" завершится в баре «ДафтПаб». За авторским коктейлем можно будет поделиться друг с другом впечатлениями от у...
Как меняются отношения в новом, уже изменившемся мире? Что такое сегодня «твой ч...
от 800₽
Уникальный формат концерта — живой звук на летней веранде «Ща», всем знакомые и всеми любимые песни в исполнении наших прекрасных музыкантов. Вокал, гитары, перкуссия, аккордеон, контрабас, неожидан...
Артур Шамгунов — сооснователь StandUp Club Kazan, участник программы StandUp на «ТНТ», а также интернет-проектов Outside Stand Up и LABELCOM. В ИТ-парке стендап-комик выступит с программой «Спойлеры...
Альтернативный вариант маркета — OSM Новый формат. Это мини-маркеты от 10 до 70 ...
Бесплатно
Тебя ждет космическое путешествие с электронным гением из Израиля. Bemet — талантливый и многогранный музыкант, включенный в список 30 перспективных людей 2020 года по версии Forbes, сотрудничавший с...
Персональная выставка казанского художника Рамиля Резванова «32 облака, 6 кошек ...
300₽
Отправляйся в путешествие к берегам самого туристического уголка Татарстана. Вместе с профессиональными гидами можно будет подняться на гору, изведать подземное озеро, сбойки с действующей шахтой, кар...
Для гостей организуют прогулки на сапбордах по озеру, шоу-программу от ведущего и диджей-сет. На территории также будет доступно безлимитное количество кальянов, а за отдельную плату можно заказать гр...
Коллективная сахаджа йога медитация для всех желающих. Простая, доступная практи...
Бесплатно
В августе в парке пройдут занятия по растяжке от студии Zona. Тренировки на свежем воздухе способствуют развитию гибкости и помогают расслабиться. При себе нужно иметь коврик для йоги или туристичес...
Ретроспектива фильмов кинопрокатной компании A-One. 1 августа покажут фильм «Патерсон» Джима Джармуша. История одной влюбленной пары создает настоящую оду современной жизни, где среди простых радост...
Хочешь стать частью шоу? Астролог, таролог и, по совместительству, нумеролог, вм...
350₽
Точное время экскурсий и артист-токов необходимо узнавать в канале пространства! Кочевое выставочное пространство «Ромб» открыло свои двери в гаражах на Амирхана проектом «8:30».В экспозиции представ...
Спектакль-монолог, повествующий о жизни молодой девушки — Эстер Гривуд, мечтающе...
700₽
Новое пространство галереи БИЗОN открылось масштабной выставкой про тотальную документацию. «Нас других уже не будет» — проект под кураторством Алины Сосновской, в котором 7 перспективных российских ...
Екатеринбург
Драматургия, ретроспектива и кинотерапия. Прикоснуться к прекрасному или нырнуть в это самое, глубокое? Урал погрузится в советский быт, присмотрится к теории заговора и примет участие в пикап-соревновании. Конец лета – успеть всё!
Интеграция парфюма в повседневную жизнь — это тоже целое искусство, о котором поговоришь на новой лекции. Лекция будет посвящена визуальным образам и насмотренности через них, практическим советам по...
Во все столетия женщины хотели (или должны?) быть красивыми. И на что они только...
450₽
Хочешь узнать про изнанку советского быта? Нет, речь не про пресловутый ГОСТовский пломбир и сомнительную колбасу. Поговоришь про изнанку в самом, так сказать, прямом и касающемся каждого смысле, ведь...
Кинотерапия — уникальный метод психотерапии. Кино становится лекарством для души...
400₽
Не играю по чужим правилам, я выбираю себя и свой путь. Практика для тех, кто ус...
1000₽
Маршрут по реке Реж, проходит недалеко от Арамашево. Начало маршрута в селе Раскатиха, финиш в деревне Катышка. По пути церковь Казанской Божьей Матери, мосты, скалы и камни: Плита, Семь братьев, Дун...
Музыкальный перформанс в рамках Екатеринбургского международного книжного фестив...
700₽
Отправная точка фильма – биографии американских убийц: серийного киллера Эда Гейна, фермера-некрофила из Висконсина, скончавшегося в психушке в 1984 году, и калифорнийской школьницы Бернадетт Протти, ...
Театральная платформа запускает марафон читок пьес современных уральских авторов, поставленных дюжиной различных режиссеров. В течение трех дней зрители увидят 12 пьес от 12 различных авторов в формат...
Театральная платформа запускает марафон читок пьес современных уральских авторов, поставленных дюжиной различных режиссеров. В течение трех дней зрители увидят 12 пьес от 12 различных авторов в формат...
Театральная платформа запускает марафон читок пьес современных уральских авторов, поставленных дюжиной различных режиссеров. В течение трех дней зрители увидят 12 пьес от 12 различных авторов в формат...
«Почему это происходит со мной?» Нет на свете человека, который не задавал бы себе время от времени этот вопрос. А ответов на него может быть несколько, и каждый из них отражает особый вид мировоззрен...
Экспериментальное шоу в стиле Stand Up. В нём участвуют как опытные, так и нач...
500₽
В этом шоу комики борются за звание лучшего в "пикапе". Комики по очереди выход...
350₽
На сцену выйдет меньше комиков, чем на обычном "Открытом Микрофоне", но это инте...
200₽
Новости комьюнити
У нас есть закрытый телеграм-канал, в котором пользователи «Кавра» делятся впечатлениями от походов на необычные мероприятия. На этот раз они сходили на экскурсию в Думскую башню и побывали на арт-лаб пикнике.
Куда собираемся с комьюнити?
Слушать квартет саксофонов и танцевать под живые ритмы.
Уникальное сочетание — вокал и квартет саксофонов. На концерте джазовые хиты обретут иную интерпретацию и зазвучат по-новому. Темнота позволит погрузиться в новое измерение искусства, где ты сможешь ...
Только свободный танец под живые ритмы. Здесь ты окунёшься в музыку, которая ро...
от 1111₽
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