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Oblivion

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 6+
Стендап
Концерты

Про событие

Медитативная атмосфера космического эмбиента под куполом планетария: место, где ты сможешь окунуться в пространственную звуковую среду, создающую ощущение парения среди далеких звезд. Проект Oblivion представляет программу Александра Яковлева (Санкт-Петербург) — одного из основателей магазина пластинок NINA Record Store, участника лейбла Destroyed Room Tapes, организатора концертов. В своем DJ-сете «Терапия» он объединяет эмбиент, современную академическую музыку и медитативное техно, формируя звуковую композицию, которая разрушает привычные границы восприятия. Многослойные звуковые пейзажи и физическое воздействие музыки усиливаются благодаря проекциям планет и звездного неба, превращая каждую секунду мероприятия в уникальный опыт межзвездного путешествия.

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