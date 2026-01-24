Медитативная атмосфера космического эмбиента под куполом планетария: место, где ты сможешь окунуться в пространственную звуковую среду, создающую ощущение парения среди далеких звезд. Проект Oblivion представляет программу Александра Яковлева (Санкт-Петербург) — одного из основателей магазина пластинок NINA Record Store, участника лейбла Destroyed Room Tapes, организатора концертов. В своем DJ-сете «Терапия» он объединяет эмбиент, современную академическую музыку и медитативное техно, формируя звуковую композицию, которая разрушает привычные границы восприятия. Многослойные звуковые пейзажи и физическое воздействие музыки усиливаются благодаря проекциям планет и звездного неба, превращая каждую секунду мероприятия в уникальный опыт межзвездного путешествия.