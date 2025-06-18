Медиаспектакль представляет собой телесно-цифровое рассуждение в свободной форме: каковы возможности чувственного опыта и его границы? Отталкиваясь от пьесы «4.48 Психоз» английского драматурга Сары Кейн, авторы спектакля исследуют перформативность человеческого переживания и языка, которым об этих переживаниях пытаемся говорить. В ткани спектакля переплетаются визуальный и саунд-дизайн, оппозиции телесное/виртуальное и высказывание/умалчивание. Режиссёр Элина Куликова о спектакле: «Пьеса Сары Кейн — возможно самый мрачный текст, написанный для театра за последние десятилетия. Мне же парадоксальным образом кажется, что в нем доминирует не болезненное трагическое начало, а свет и красота, которые рождены одиночеством человеческого существования. Более того, спектакль получился гендерно-ориентированным, так как то, как именно женщина ощущает себя в современном обществе — это та тема, которая интересует меня сегодня и является объектом моего исследования в театре». Режиссёр-постановщик — Элина Куликова. Режиссёр медиа — Денис Протопопов. Исполнительница — Маруся Черкашина. Продолжительность спектакля 1 часа 15 минут без антракта. Школьникам, студентам и пенсионерам предоставляется скидка 50%. Вопросы по телефону и WA