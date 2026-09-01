Прогуляйся по территории Газового завода, загляни в IT-лабораторию Space Lab и планетарий с самым большим проекционным куполом в мире. Газгольдер на Обводном канале — одно из самых необычных архитектурных сооружений Петербурга. Как создавались такие устройства, какую функцию выполняли и какова их сегодняшняя судьба? Во время экскурсии ты увидишь: — газовый завод «Общества столичного освещения», на территории которого сохранилось целых четыре газгольдера — робота «Гошу», который живет в Space Lab — фильмы про космос под огромным проекционным куполом в Планетарии №1 — настоящий метеорит, к которому можно прикоснуться А ещё ты узнаешь: — как в Петербурге постепенно появлялся Обводный канал и почему он так назван — как появился единственный в истории города водяной ров — что такое мокрый газгольдер и когда их строили в Петербурге — с чего началась история кирпичного стиля в промышленной архитектуре Организационные моменты: — В стоимость билета включено посещение сеанса в Планетарии №1 (продолжительность сеанса 1 час) — Часть экскурсии проходит на улице. Пожалуйста, одевайся по погоде и надевай удобную обувь — Предварительная покупка билетов обязательна! Если у тебя возникли трудности с оплатой на сайте, пожалуйста, позвони по телефону 748-26-50 — Ты узнаешь гида по табличке с надписью «Петербург глазами инженера» — В стоимость экскурсии включено использование радиогидов, к которым подключаются наушники, выданные гидом. Для удобства ты можешь использовать собственные наушники (разъем mini jack 3.5 mm). Продолжительность: 2,5 часа