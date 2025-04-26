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Ким и Буран

Сердце
Лиговский проспект, 50к16

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 3000₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Концерт Петербургского музыкального коллектива, играющего в жанре Space disco/Sci-Fi/easy-listening. Своим появлением «Ким и Буран» возродили танцевальную космическую музыку 70-х годов. Вдохновением послужила музыка Александра Зацепина из мультфильма «Тайна Третьей Планеты» и звучание советских аналоговых синтезаторов. В честь юбилея капитаны «Ким и Буран» готовят расширенную программу концерта, где исполнят любимые композиции со всех альбомов. Это позволит переместиться в разные эпохи творчества и насладиться хитами в стиле спэйс-диско, электро-твистом и медленными атмосферными композициями.

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