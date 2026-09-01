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Рояль в темноте. Рок под звёздами

Петербургский Планетарий
Александровский парк, 4

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 2500₽
Возраст 6+
Выставки
Концерты
Необычное

Про событие

Под 25-метровым звёздным куполом зрители услышат бессмертную музыку Queen, Linkin Park, Aerosmith, Nirvana и многих других. Знаменитые рок-баллады, сыгранные на рояле, становятся особенно пронзительными, музыка словно оживает. Только представь, как под ноты «Dark side of the moon» ты увидишь восход полной луны. Как сталкиваются галактики и рождаются чёрные дыры под «Supermassive Black Hole» группы Muse. Как выступает под куполом горизонт событий под аккомпанемент «Numb». Рок под звёздами — это музыка в темноте зрительного зала. И в этой темноте под огромным куполом будут пролетать кометы, а горизонт событий расчертит звёздное полотно под звуки шедевров мирового Рока. Это то, что останется в памяти.

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