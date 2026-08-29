Оффлайн-подкаст «Два феникса»
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное
Про событие
Подкаст с Васей Медведевым и Женей Сидоровым. Василий Медведев: ты знал, что изобретатель сахарных пакетиков покончил жизнь самоубийством неправильно? Он перерезал себе горло, хотя должен был перегнуться пополам и лопнуть посередине. Евгений Сидоров: провокационный андеграундный стендап-комик-серфер. Теряет вещи и забывает имена.
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