Подкаст с Васей Медведевым и Женей Сидоровым. Василий Медведев: ты знал, что изобретатель сахарных пакетиков покончил жизнь самоубийством неправильно? Он перерезал себе горло, хотя должен был перегнуться пополам и лопнуть посередине. Евгений Сидоров: провокационный андеграундный стендап-комик-серфер. Теряет вещи и забывает имена.