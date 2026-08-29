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Рэп йога

Таврический сад

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Практика, где достичь дзена поможет Кровосток. И помни, что стакан наполовину полон всегда. Подходит для любого уровня. С собой нужно будет взять коврик. После йоги отправишься в Poid 1894, где тебя будет ждать диджей-сет и вкуснейший фильтр-кофе в подарок.

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