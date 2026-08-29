Возраст 18+
Необычное
Про событие
Практика, где достичь дзена поможет Кровосток. И помни, что стакан наполовину полон всегда. Подходит для любого уровня. С собой нужно будет взять коврик. После йоги отправишься в Poid 1894, где тебя будет ждать диджей-сет и вкуснейший фильтр-кофе в подарок.
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