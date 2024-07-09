Лучшее за неделю: ужин с дураком, бурлеск и прогулка по кладбищу

Погода этим летом непредсказуемая. Но она вряд ли сможет сравниться с нашей свежей подборкой. Принесли годных интеллектуальных встреч и тусовочной дичи.

Что будет в статье:

Москва

Столица жаждет новых знаний. Выясни, как устроена редакция криминальных новостей на трукрайм-лекции. Пройдись по «Патрикам» и обрати внимание на архитектуру этого необычного места. А ещё прогуляйся по городу в компании театральных актёров и разузнай все возможные секретики.

Санкт-Петербург

В Питере пить и закусывать – на арт-бранче с игристым. Блистать и кокетничать – на бурлеск-вечере. Танцевать и прыгать по волнам – в круизе по Неве. И на бал вампиров, пожалуйста, не забудь заглянуть, без бала всё не то.

Екатеринбург

Беги за белым кроликом – попадёшь на карнавал. Облачайся в зелёный – и вперёд на Шрек-рейв. Угощайся сидром, играй, знакомься и сплавляйся по реке на сапе. Это лето, и ты чемпион!

Казань

Казань будет гулять по кладбищу, говорить о вечном и ужинать с дураком в театре. Веселье тоже в достатке: фестивали, ярмарки и вечеринки, только успевай!

Новости комьюнити

У нас есть закрытое телеграм-сообщество. Каждую неделю пользователи приложения ходят по разным событиям и проверяют качество контента. На этот раз они побывали на камерной выставке «Я выбираю себя» и на эмоциональном спектакле «Лолита 2.0».

Куда собираемся с комьюнити?

Чтобы попасть в сообщество и ходить на топовые мероприятия вместе с нами, убедись, что у тебя есть годовая подписка на «Кавёр» и заполни заявку на вступление.