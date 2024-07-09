Лучшее за неделю: ужин с дураком, бурлеск и прогулка по кладбищу

Москва
Столица жаждет новых знаний. Выясни, как устроена редакция криминальных новостей на трукрайм-лекции. Пройдись по «Патрикам» и обрати внимание на архитектуру этого необычного места. А ещё прогуляйся по городу в компании театральных актёров и разузнай все возможные секретики.
Тебе пришло письмо из Хогвартса! И в нём ты приглашен присоединиться к путешест...
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Многие годы астрономы искали и продолжают искать признаки внеземной жизни на пла...
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День рождения проекта! Уже 6 лет они делают лучшую вечеринку в ритме 2000-х. Т...
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Odyssey Friends & Family прыгает в свой Cadillac Express и выезжает из Петербург...
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Премьера в центре цифрового искусства «Внутришоу». Музыка Эйнауди, Рихтера, Цим...
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Премьера в центре цифрового искусства «Внутришоу». Музыка Эйнауди, Рихтера, Цим...
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Признавайся, что тоже смотришь криминальные новости: убийства, драки и прочую же...
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В программе: Мастер-класс по сабражу. Сомелье Сергей покажет, как открывать игристое по-гусарски, то есть сбивая горлышко ножом. Каждый сможет попробовать. Будет красивый вид на закат на берегу Яу...
Смерть — единственный жизненный опыт, который гарантирован каждому из нас. И вместе с тем, мы крайне редко говорим о ней и часто делаем вид, что её не существует. Приходи на встречу «Как в последний ...
В начале вечера гости расположатся в уютной фуршетной зоне, познакомятся друг с другом и с Сомелье, отведают закуски, которые приготовит для них профессиональный шеф-повар, настроятся на позитивный ла...
Это не просто барбекю-фестиваль на природе, а популярный в мире формат Tailgate ...
от 1300₽
В этот вечер «Патрики» станут для тебя не просто модной точкой Москвы. На прогулке с CULT CLUB ты узнаешь о великом русском архитекторе Федоре Шехтеле. Именно его здания в стиле модерн занимают большу...
Яркие звёзды разных поколений, которые зажглись и продолжают сиять благодаря Velvet Music, соберутся вместе, чтобы исполнить свои лучшие песни в честь 20-летия родного лейбла. Провожать лето «на боль...
Одна из главных идей Театра города М. — близость к зрителю. Театр хочет знать, что беспокоит зрителя, что его радует, чего он боится, чего ждёт и к чему стремится. А что может сблизить театр и зрителя...
В самом разгаре летней программы от Еврейского музея концерт группы «Наадя». Гр...
1300₽
Третий фитнес-фестиваль под открытым небом, организованный сетью клубов DDX Fitness. Тебя ждёт яркая развлекательная программа: групповые занятия под руководством любимых тренеров, спортивные турнир...
Санкт-Петербург
В Питере пить и закусывать – на арт-бранче с игристым. Блистать и кокетничать – на бурлеск-вечере. Танцевать и прыгать по волнам – в круизе по Неве. И на бал вампиров, пожалуйста, не забудь заглянуть, без бала всё не то.
Фестиваль самопознания с ламповой атмосферой. Расскажут всё, что ты хотел узнат...
от 400₽
Проект «Убийцы Crystal», лидером которого является Вика Чехова, стоит у основани...
от 800₽
Самая роскошная программа сезона от Шоу Сирен на сцене театра Легенда. Наиболее...
от 3500₽
Это ’театральный хоррор’ — страшная, но очень интересная сказка, финал которой о...
от 1100₽
Сталкер, Профессор и Писатель вновь окажутся на границе Зоны, в катакомбах лютер...
от 1300₽
Чарующие бурлеск-дивы в камерной обстановке, особенное коктейльное меню, элегант...
от 1500₽
Винтажные Дивы и Вечный Джаз. В этот вечер музыканты исполнят классические джаз...
3200₽
Спектакль на основе реальных событий из жизни Уильяма Стенли Миллигана – одного ...
от 1600₽
Спектакль на основе реальных событий из жизни Уильяма Стенли Миллигана – одного ...
от 1600₽
В программе : - исторический маршрут; - развод мостов; - танцы под сеты от dj; -...
2500₽
"С самого раннего утра до поздней ночи, когда на улице можно было встретить разв...
2500₽
В DAA EXPO возвращается Флоу Фест — ежегодный и самый крупный кофейный фестиваль северо-запада. На одной площадке встретятся кофейные профессионалы и любители, чтобы обменяться знаниями, продемонстри...
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняйте у организатора: https://t.me/hc_burlesque Возвращение тематического шоу от легендарных Haunted Cathouse. Что это значит? Вся нечисть собёрется ...
Екатеринбург
Беги за белым кроликом – попадёшь на карнавал. Облачайся в зелёный – и вперёд на Шрек-рейв. Угощайся сидром, играй, знакомься и сплавляйся по реке на сапе. Это лето, и ты чемпион!
Юмористический импровизационный баттл между шестью комиками. Каждый комик предс...
300₽
Летний двор Музея Андеграунда объединит группы «вне рамок». Мультижанровый экспириенс с шершавой и звенящей чистотой русского звука. Золотые зубы — лоуфай-рэп проект из Тольятти. Их музыка это эклект...
Прикоснёшься сразу к четырем видам туризма: пешему, водному, горному и спелео. Т...
3500₽
Летний спид-дейтинг в «Самоцвете»! Хочешь обзавестись друзьями, найти пару, завести романтичные знакомства или просто провести вечер в новой компании — этот формат для тебя. Действия привычные для эт...
Погрузишься в атмосферу Французкой кухни, продегустируешь блюда под бокал вина. Что тебя ждёт? На мастер-классе узнаешь особенности Французской кухни. Познакомишься с приправами Франции и научишься п...
Организаторы продолжают серию встреч, на которых участники говорят о здоровье с ...
Бесплатно
Твоя уникальная возможность окунуться в атмосферу самого настоящего карнавала! Тебя ждет: - тематическая сценическая программа в духе самого настоящего карнавала, где ты сможешь посмотреть на косплеи...
Шрек-рейвы захватывают Европу, и теперь на очереди Екатеринбург! Надевай свой лу...
от 400₽
Лекция - дегустация посвящена сидру, его истории, вкусу, традициям питья и сочетанию его с гастрономией. Эта встреча пойдет как ценителям напитка, так и интересующимся, ведь сидр - напиток с многовеко...
Однодневный сплав на сапах. Подходит для новичков, даже тех, кто в первый раз на...
от 5000₽
На второй лекции «Карт-Бланш 2019» поговоришь о том, к каким выводам пришли организаторы после первого события, кого пригласили на второй год и чем он запомнился в глазах зрителей. Как актуальные собы...
Любовь — прекраснейшее чувство на свете, окутанное шлейфом мистики, предрассудко...
300₽
Казань
Казань будет гулять по кладбищу, говорить о вечном и ужинать с дураком в театре. Веселье тоже в достатке: фестивали, ярмарки и вечеринки, только успевай!
Серия «Архитектура авангарда» обращает внимание на уникальную советскую архитект...
Бесплатно
Дебютный персональный проект казанской художницы Надежды Риговой посвящён культуре потребления и отношению к животным. Куратор выставки — Артур Голяков. Специально для выставки художница создала окол...
На борту теплохода ты отправишься в плавание по волнам ритмов и мелодий. На палу...
4000₽
Тёплым июльским вечером пройдёт безалкогольная вечеринка в закрытом дворике Дома Остермана. Будут варить пуэр и жарить шашлыки в 21:00 под легкий органик хаус. Затем сквозь гипнотический мелодик хаус...
На мастер-классе не-академического письма вместе с автором телеграм-канала «Локу...
Бесплатно
«SHISA NYAMA 24» - фестиваль музыки, танцев и барбекю, который позволит тебе окунуться в атмосферу Африки как минимум на 12 часов. В этом году на мероприятии будет два танцпола, один из которых будет...
На ярмарке будут представлены более 150 произведений — живопись, графика, скульптура, текстильные объекты и видеоарт. Кроме этого тебя ждёт большая параллельная программа: - Лекторий на тему искусств...
Ради забавы Пьер Брошан каждую неделю устраивает званый ужин и приглашает на нег...
от 500₽
На событии будут говорить про: • Что если я не гений: как бороться с разрушающими мыслями? • Синдром самозванца — есть ли он у меня? • Все ли творцы сумасшедшие? • Нужно ли мне страдать, чтобы творит...
Мрачная романтика старинных некрополей особым образом настраивает на размышления о душе и вечности. Ты сможешь прогуляться по арским аллеям, ощутить атмосферу Memento mori и поговорить о тех, кто навс...
Новости комьюнити
У нас есть закрытое телеграм-сообщество. Каждую неделю пользователи приложения ходят по разным событиям и проверяют качество контента. На этот раз они побывали на камерной выставке «Я выбираю себя» и на эмоциональном спектакле «Лолита 2.0».
Куда собираемся с комьюнити?
Внимание: на 10.07.24 билетов нет, следующий мастер-класс 17 июля в 19:30. Част...
500₽
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