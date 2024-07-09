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Лучшее за неделю: ужин с дураком, бурлеск и прогулка по кладбищу

Погода этим летом непредсказуемая. Но она вряд ли сможет сравниться с нашей свежей подборкой. Принесли годных интеллектуальных встреч и тусовочной дичи.

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Санкт-Петербург
  3. - Екатеринбург
  4. - Казань
  5. - Новости комьюнити
  6. - Куда собираемся с комьюнити?

Москва

Столица жаждет новых знаний. Выясни, как устроена редакция криминальных новостей на трукрайм-лекции. Пройдись по «Патрикам» и обрати внимание на архитектуру этого необычного места. А ещё прогуляйся по городу в компании театральных актёров и разузнай все возможные секретики. 

Концерт «Магическая вселенная Гарри Поттера»
Концерт «Магическая вселенная Гарри Поттера»

Тебе пришло письмо из Хогвартса! И в нём ты приглашен присоединиться к путешест...

Люмьер-Холл

от 1300₽

Лекция «Поиски жизни и разума во Вселенной»
Лекция «Поиски жизни и разума во Вселенной»

Многие годы астрономы искали и продолжают искать признаки внеземной жизни на пла...

Гостиница Измайлово «Бета», Измайловское шоссе, 71к2Б

от 1500₽

Молодость простит! 6 Лет
Молодость простит! 6 Лет

День рождения проекта! Уже 6 лет они делают лучшую вечеринку в ритме 2000-х. Т...

VK Музыка Summer Stage

от 600₽

Odyssey. Friends & Family
Odyssey. Friends & Family

Odyssey Friends & Family прыгает в свой Cadillac Express и выезжает из Петербург...

Soul & Spirits, улица Сретенка, 26/1

от 1200₽

Арт-перформанс «Глаголы» | 21:00
Арт-перформанс «Глаголы» | 21:00

Премьера в центре цифрового искусства «Внутришоу». Музыка Эйнауди, Рихтера, Цим...

Digital Art Центр «Внутришоу»

от 3500₽

Арт-перформанс «Глаголы» | 18:00
Арт-перформанс «Глаголы» | 18:00

Премьера в центре цифрового искусства «Внутришоу». Музыка Эйнауди, Рихтера, Цим...

Digital Art Центр «Внутришоу»

от 3500₽

Работаем от двух трупов. Как устроена редакция криминальных новостей?
Работаем от двух трупов. Как устроена редакция криминальных новостей?

Признавайся, что тоже смотришь криминальные новости: убийства, драки и прочую же...

Библиотека по естественным наукам РАН, Малый Знаменский переулок, 11/11

от 1000₽

по подписке
Летний сабраж с Шампанским
Летний сабраж с Шампанским

В программе: Мастер-класс по сабражу. Сомелье Сергей покажет, как открывать игристое по-гусарски, то есть сбивая горлышко ножом. Каждый сможет попробовать. Будет красивый вид на закат на берегу Яу...

по подписке
Когда ты в последний раз говорил о смерти?
Когда ты в последний раз говорил о смерти?

Смерть — единственный жизненный опыт, который гарантирован каждому из нас. И вместе с тем, мы крайне редко говорим о ней и часто делаем вид, что её не существует. Приходи на встречу «Как в последний ...

по подписке
Винное казино с Сомелье и блюдом от шефа-повара
Винное казино с Сомелье и блюдом от шефа-повара

В начале вечера гости расположатся в уютной фуршетной зоне, познакомятся друг с другом и с Сомелье, отведают закуски, которые приготовит для них профессиональный шеф-повар, настроятся на позитивный ла...

Tailgate party | ЖАР2024
Tailgate party | ЖАР2024

Это не просто барбекю-фестиваль на природе, а популярный в мире формат Tailgate ...

Автополигон парк «Яхрома», г. Яхрома, 46 км. от МКАД по Дмитровскому шоссе, поворот на д. Степаново

от 1300₽

по подписке
Архитектурная прогулка по Патриаршим прудам
Архитектурная прогулка по Патриаршим прудам

В этот вечер «Патрики» станут для тебя не просто модной точкой Москвы. На прогулке с CULT CLUB ты узнаешь о великом русском архитекторе Федоре Шехтеле. Именно его здания в стиле модерн занимают большу...

по подписке
Вельвет Фест
Вельвет Фест

Яркие звёзды разных поколений, которые зажглись и продолжают сиять благодаря Velvet Music, соберутся вместе, чтобы исполнить свои лучшие песни в честь 20-летия родного лейбла. Провожать лето «на боль...

по подписке
«В те переулочки» | Прогулка с артистами Театра города М
«В те переулочки» | Прогулка с артистами Театра города М

Одна из главных идей Театра города М. — близость к зрителю. Театр хочет знать, что беспокоит зрителя, что его радует, чего он боится, чего ждёт и к чему стремится. А что может сблизить театр и зрителя...

Наадя
Наадя

В самом разгаре летней программы от Еврейского музея концерт группы «Наадя». Гр...

Еврейский музей и центр толерантности

1300₽

по подписке
DDX Fitness Fest
DDX Fitness Fest

Третий фитнес-фестиваль под открытым небом, организованный сетью клубов DDX Fitness. Тебя ждёт яркая развлекательная программа: групповые занятия под руководством любимых тренеров, спортивные турнир...

по подписке
Mykonos
Mykonos

Погрузись в атмосферу жаркого летнего праздника на SUNSET & NIGHT PARTY: MYKONOS. Ослепительное солнце греческого архипелага будет сиять для тебя всю ночь. Тебя ждёт бурная ночь, наполненная тоннами ...

Санкт-Петербург

В Питере пить и закусывать – на арт-бранче с игристым. Блистать и кокетничать – на бурлеск-вечере. Танцевать и прыгать по волнам – в круизе по Неве. И на бал вампиров, пожалуйста, не забудь заглянуть, без бала всё не то.

Magic Market
Magic Market

Фестиваль самопознания с ламповой атмосферой. Расскажут всё, что ты хотел узнат...

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FREEDOM

от 400₽

Убийцы Crystal
Убийцы Crystal

Проект «Убийцы Crystal», лидером которого является Вика Чехова, стоит у основани...

Ритмы Диско Бар

от 800₽

Золото сирен
Золото сирен

Самая роскошная программа сезона от Шоу Сирен на сцене театра Легенда. Наиболее...

Театр «Легенда»

от 3500₽

Русалки
Русалки

Это ’театральный хоррор’ — страшная, но очень интересная сказка, финал которой о...

Театр Поколений

от 1100₽

«Сталкеры» в катакомбах
«Сталкеры» в катакомбах

Сталкер, Профессор и Писатель вновь окажутся на границе Зоны, в катакомбах лютер...

Кафедральный собор св. Петра и Павла (Петрикирхе), Невский проспект, 22-24Б

от 1300₽

Бурлеск вечер от Шоу Сирен
Бурлеск вечер от Шоу Сирен

Чарующие бурлеск-дивы в камерной обстановке, особенное коктейльное меню, элегант...

Апартаменты №159

от 1500₽

Sirens' Jazz Revue
Sirens' Jazz Revue

Винтажные Дивы и Вечный Джаз. В этот вечер музыканты исполнят классические джаз...

The Hat Bar

3200₽

Билли Миллиган
Билли Миллиган

Спектакль на основе реальных событий из жизни Уильяма Стенли Миллигана – одного ...

Театральная площадка «Скороход»

от 1600₽

Билли Миллиган
Билли Миллиган

Спектакль на основе реальных событий из жизни Уильяма Стенли Миллигана – одного ...

Театральная площадка «Скороход»

от 1600₽

Sunsetship. Танцевальный круиз на Неве
Sunsetship. Танцевальный круиз на Неве

В программе : - исторический маршрут; - развод мостов; - танцы под сеты от dj; -...

Дворцовая набережная, 10, теплоход «Василий»

2500₽

Арт-бранч с игристым: «В Питере пить и закусывать»
Арт-бранч с игристым: «В Питере пить и закусывать»

"С самого раннего утра до поздней ночи, когда на улице можно было встретить разв...

Milutin Palace

2500₽

по подписке
Флоу Фест
Флоу Фест

В DAA EXPO возвращается Флоу Фест — ежегодный и самый крупный кофейный фестиваль северо-запада. На одной площадке встретятся кофейные профессионалы и любители, чтобы обменяться знаниями, продемонстри...

по подписке
Бал вампиров
Бал вампиров

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняйте у организатора: https://t.me/hc_burlesque Возвращение тематического шоу от легендарных Haunted Cathouse. Что это значит? Вся нечисть собёрется ...

по подписке
День воровства
День воровства

Правила: Ты платишь всего 1000р. и можешь взять с собой столько вещей, сколько сможешь надеть на себя и унести в руках. Консультанты подскажут, какие товары не участвуют в акции. Вход осуществляетс...

Екатеринбург

Беги за белым кроликом – попадёшь на карнавал. Облачайся в зелёный – и вперёд на Шрек-рейв. Угощайся сидром, играй, знакомься и сплавляйся по реке на сапе. Это лето, и ты чемпион! 

Есть Игра!
Есть Игра!

Юмористический импровизационный баттл между шестью комиками. Каждый комик предс...

PRAVDA bar

300₽

по подписке
Фестиваль «Чистота»
Фестиваль «Чистота»

Летний двор Музея Андеграунда объединит группы «вне рамок». Мультижанровый экспириенс с шершавой и звенящей чистотой русского звука. Золотые зубы — лоуфай-рэп проект из Тольятти. Их музыка это эклект...

Пеший поход на порог Ревун
Пеший поход на порог Ревун

Прикоснёшься сразу к четырем видам туризма: пешему, водному, горному и спелео. Т...

Встречи

3500₽

по подписке
Быстрые свидания
Быстрые свидания

Летний спид-дейтинг в «Самоцвете»! Хочешь обзавестись друзьями, найти пару, завести романтичные знакомства или просто провести вечер в новой компании — этот формат для тебя. Действия привычные для эт...

по подписке
Тот самый прованс
Тот самый прованс

Погрузишься в атмосферу Французкой кухни, продегустируешь блюда под бокал вина. Что тебя ждёт? На мастер-классе узнаешь особенности Французской кухни. Познакомишься с приправами Франции и научишься п...

Личные границы и психосоматика
Личные границы и психосоматика

Организаторы продолжают серию встреч, на которых участники говорят о здоровье с ...

Буквально

Бесплатно

по подписке
White rabbit PARTY: Carnival
White rabbit PARTY: Carnival

Твоя уникальная возможность окунуться в атмосферу самого настоящего карнавала! Тебя ждет: - тематическая сценическая программа в духе самого настоящего карнавала, где ты сможешь посмотреть на косплеи...

Shrek Rave
Shrek Rave

Шрек-рейвы захватывают Европу, и теперь на очереди Екатеринбург! Надевай свой лу...

Нирвана club

от 400₽

по подписке
Дегустация сидра
Дегустация сидра

Лекция - дегустация посвящена сидру, его истории, вкусу, традициям питья и сочетанию его с гастрономией. Эта встреча пойдет как ценителям напитка, так и интересующимся, ведь сидр - напиток с многовеко...

Активный сап-сплав по реке Серга, Оленьи ручьи
Активный сап-сплав по реке Серга, Оленьи ручьи

Однодневный сплав на сапах. Подходит для новичков, даже тех, кто в первый раз на...

сбор у метро «Динамо»

от 5000₽

по подписке
Карт-Бланш 2019
Карт-Бланш 2019

На второй лекции «Карт-Бланш 2019» поговоришь о том, к каким выводам пришли организаторы после первого события, кого пригласили на второй год и чем он запомнился в глазах зрителей. Как актуальные собы...

Science Slam. Химия любви
Science Slam. Химия любви

Любовь — прекраснейшее чувство на свете, окутанное шлейфом мистики, предрассудко...

Самоцвет

300₽

Казань

Казань будет гулять по кладбищу, говорить о вечном и ужинать с дураком в театре. Веселье тоже в достатке: фестивали, ярмарки и вечеринки, только успевай!

Архитектура авангарда
Архитектура авангарда

Серия «Архитектура авангарда» обращает внимание на уникальную советскую архитект...

до
Национальная библиотека Республики Татарстан

Бесплатно

по подписке
Почему люди бросают кроликов?
Почему люди бросают кроликов?

Дебютный персональный проект казанской художницы Надежды Риговой посвящён культуре потребления и отношению к животным. Куратор выставки — Артур Голяков. Специально для выставки художница создала окол...

Sea of love
Sea of love

На борту теплохода ты отправишься в плавание по волнам ритмов и мелодий. На палу...

Речной порт

4000₽

по подписке
Mur mur
Mur mur

Тёплым июльским вечером пройдёт безалкогольная вечеринка в закрытом дворике Дома Остермана. Будут варить пуэр и жарить шашлыки в 21:00 под легкий органик хаус. Затем сквозь гипнотический мелодик хаус...

Пиши — не упрощай
Пиши — не упрощай

На мастер-классе не-академического письма вместе с автором телеграм-канала «Локу...

ул. Профессора Нужина, 2

Бесплатно

по подписке
Shisa Nyama 24
Shisa Nyama 24

«SHISA NYAMA 24» - фестиваль музыки, танцев и барбекю, который позволит тебе окунуться в атмосферу Африки как минимум на 12 часов. В этом году на мероприятии будет два танцпола, один из которых будет...

по подписке
Ярмарка современного искусства BAG
Ярмарка современного искусства BAG

На ярмарке будут представлены более 150 произведений — живопись, графика, скульптура, текстильные объекты и видеоарт. Кроме этого тебя ждёт большая параллельная программа: - Лекторий на тему искусств...

Ужин с дураком
Ужин с дураком

Ради забавы Пьер Брошан каждую неделю устраивает званый ужин и приглашает на нег...

Театр на Булаке

от 500₽

по подписке
Арт-завтрак «Страхи и страсти в искусстве»
Арт-завтрак «Страхи и страсти в искусстве»

На событии будут говорить про: • Что если я не гений: как бороться с разрушающими мыслями? • Синдром самозванца — есть ли он у меня? • Все ли творцы сумасшедшие? • Нужно ли мне страдать, чтобы творит...

по подписке
Бессмертие Казани на Арском кладбище
Бессмертие Казани на Арском кладбище

Мрачная романтика старинных некрополей особым образом настраивает на размышления о душе и вечности. Ты сможешь прогуляться по арским аллеям, ощутить атмосферу Memento mori и поговорить о тех, кто навс...

Gauga
Gauga

Летний концерт казанской рок-группы состоится во дворе бара «Соль». В музыке Ga...

Соль

от 1000₽

по подписке
Ilgiz, Zarina, Malsi Music
Ilgiz, Zarina, Malsi Music

Творческое объединение Yummy Music представляет летний оупен-эйр татарского трио хитмейкеров на террасе Национальной библиотеки. Zarina (Зарина Вильданова) — яркая представительница татарской инди-му...

Новости комьюнити

У нас есть закрытое телеграм-сообщество. Каждую неделю пользователи приложения ходят по разным событиям и проверяют качество контента. На этот раз они побывали на камерной выставке «Я выбираю себя» и на эмоциональном спектакле «Лолита 2.0».

Куда собираемся с комьюнити?

Чтобы попасть в сообщество и ходить на топовые мероприятия вместе с нами, убедись, что у тебя есть годовая подписка на «Кавёр» и заполни заявку на вступление.

Ещё больше необычных событий и мест – в нашем приложении. Скачать приложение «Кавёр» можно, кликнув на кнопку внизу страницы. Вэлкам!
Твоя летняя редакция Kaverafisha

Что есть в статье:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Екатеринбург
  4. Казань
  5. Новости комьюнити
  6. Куда собираемся с комьюнити?

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