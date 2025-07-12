Самый крупный кофейный фестиваль Северо-Запада. На одной площадке встретятся кофейные профессионалы и любители, чтобы обменяться знаниями, продемонстрировать мастерство и вместе развивать кофейную культуру России. Что будет на фестивале: Чемпионаты бариста и барменов — латте-арт, каптестинг от «Сварщицы Екатерины», миксология . Два лектория, на которых обсудят тренды индустрии напитков и тонкости кофейной технологии — от сортов и обжарки до оборудования и создания авторского меню. Нетворкинг-зона — пространство для знакомств, обмена контактами и новых инициатив. Открытая зона мастер-классов — формат hands-on от профи. Фуд-корт и маркет — можно попробовать и сразу протестировать на себе: кофе, чай, молочка, алкоголь, безалкогольные напитки и гастрономия. А также тебя ждёт маркет, игры, музыка и приятное общение!