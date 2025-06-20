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Не читал, но обсуждаю

Творческое пространство Creapod, 2-й Кожуховский проезд, 21/2

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1700₽
Возраст 16+
Выставки
Вечеринки

Про событие

Здесь нескучно обсуждают русскую классику. Особенность вечеринок в том, что тебя не заставляют, как в обычных книжных клубах, перечитывать произведение перед встречей (хотя это приветствуется). Здесь понимают, что найти время на чтение сложно, поэтому организаторы придумали формат, в котором взаимодействовать с произведением очень просто — достаточно прийти. Новая встреча будет посвящена Фёдору Михайловичу Достоевскому и его роману «Идиот». Когда человек с душой ангела попадает в роман Достоевского, получается… «Идиот», а точнее — литературный шедевр, полный света, надежды и любви человека… к человеку. «Первый раз человека видела!» — говорит Лизавета Прокофьевна князю. «Я хочу хоть с одним человеком говорить как с самим собой», — произносит другой персонаж романа. Вот и участники вечеринки будут говорить как с самими собой — о любви, жалости, сострадании, тщеславии, алчности и страсти. Обсудят, почему так сложно рядом с теми, кто по-настоящему чист, и как самому сохранить в себе лучшее; обсудят разницу в концепциях любовь-эрос, материнская любовь и любовь-нежность, а также будут разбираться в любовном многоугольнике образца XIX века. Запись обязательна.

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