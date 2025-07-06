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Вселенная Макса Рихтера. Концерт в оранжерее

Оранжерея ВДНХ
просп. Мира, 119, стр. 14

Начало:

Завершение:

от 1750₽ до 3000₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Тропическая оранжерея ВДНХ превратится в портал в мир гениальности — вас ждет концерт, где HighTime Orchestra оживит музыку Макса Рихтера так, что мурашки пробегут даже у рояля. Макс Рихтер — композитор, чьи мелодии звучат в ваших любимых фильмах, снах и моментах тишины, когда хочется чувствовать острее. HighTime Orchestra не просто исполняют его музыку — они вдыхают в нее жизнь. Ты услышишь "On the Nature of Daylight" так, будто она рождается у вас на глазах, а "The Leftovers" заставит сердце биться в такт вселенской тоске.

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