Тропическая оранжерея ВДНХ превратится в портал в мир гениальности — вас ждет концерт, где HighTime Orchestra оживит музыку Макса Рихтера так, что мурашки пробегут даже у рояля. Макс Рихтер — композитор, чьи мелодии звучат в ваших любимых фильмах, снах и моментах тишины, когда хочется чувствовать острее. HighTime Orchestra не просто исполняют его музыку — они вдыхают в нее жизнь. Ты услышишь "On the Nature of Daylight" так, будто она рождается у вас на глазах, а "The Leftovers" заставит сердце биться в такт вселенской тоске.