Многие считают сексуальность чем-то поверхностным, однако это глубокая и многогранная энергия, которая питает нашу жизнь. В теле эта энергия связана со второй чакрой – Свадхистаной, это центр нашей жизненной силы, чувственности, творчества и, конечно, сексуальности. В разных культурах этот центр носит разные имена: «Нижний Дан-Тянь», «Хара». Когда наша Свадхистана сбалансирована, мы чувствуем себя: - Живыми и энергичными - Привлекательными и желанными - Творческими и вдохновленными - Уверенными в себе и своей женственности. Арт-терапию проводит Анна Кутищева — практикующий психолог, арт-терапевт, EMDR-терапевт, регрессолог. Навыки рисования не важны, так как в арт-терапии важен процесс, а не результат. Главное позволить себе творить и выражать себя. Холсты и акриловые краски входят в стоимость . На встрече ты: — Создашь свой уникальный «Цветок Сексуальности» — символ твоей внутренней красоты и притягательности — Исследуешь ограничения, мешающие тебе чувствовать себя свободной и желанной — Обретёшь новые ресурсы для раскрытия своей чувственности — Почувствуешь себя более уверенной и сексуальной — Проведешь время в кругу единомышленниц, в атмосфере принятия и поддержки Забронировать место можно после предоплаты. Запись через ТГ.