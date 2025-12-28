Это деликатная, эмоциональная, глубокая экскурсия по новейшей истории. По истории, когда спустя 70 лет вдруг просияло слово «Свобода». Но, как говорил поэт Вениамин Хлебников еще в 1917: «свобода пришла нагая». Экскурсия пройдёт по Старому Арбату — посмотришь на Арбат как в зеркало, отражающее перемены того времени. 90-е — лихие, бандитские, свободные, крутые — каких только эпитетов нет к этому периоду. Ведь это действительно стремительный и уникальный период в истории нашей страны, в который произошёл переход от коммунистического строя к демократии, от советской административно-командной экономики к рыночной, от единого СССР к национальным республикам. Это время, когда изменилось буквально всё. На экскурсии ты узнаешь: — Как период великих изменений в нашей стране начался с похорон — Свидетелем каких самых важных политических событий 90х были Новый и Старый Арбат — Как зарождалась частная торговля, кто такие челноки? Вспомнишь прабабушку нынешних маркетплейсов — Поговоришь о революционных изменениях, которые сейчас всем кажутся чем-то обыденным — Немного перчинки: узнаешь, какие сексуальные свободы пришли в 90-е — Расскажут про дом, откуда пошло в 90-е первое негосударственное коммерческое радиовещание, как появились первые музыкальные радиостанции и как в наш лексикон пришло слово диджей — Увидишь знаменитую стену Цоя на Арбате и поговоришь о музыке 90-х, о роке, попсе и, конечно, блатном шансоне — Найдёшь дом, где жила ясновидящая Джуна и вспомнишь, как в 90-е наша страна дружно погружалась в психологический транс с экстрасенсами — Поговоришь о криминале 90-х, как в наш лексикон пришли слова «крыша», «сходняк» и многие другие — Расскажут, на чём зарабатывали первые капиталы коммерсанты 90-х, откуда пришли слова «новые русские», мода на малиновые пиджаки и барсетки «Ты течёшь, как река. Странное название!», — писал об Арбате Булат Окуджава. Вот и ты окунёшься в переулки Арбата времен 90-х, погрузишься в этот период, который уже стал историей. Экскурсия пешая, одевайся по погоде. Возьми зонт на случай дождя. Экскурсия строго 18+, не допускается присутствие на экскурсии детей младше 18 лет. Гид может попросить паспорт для подтверждения возраста. Место встречи: м. Арбатская (синяя линия), выход №8, сразу на выходе из метро тебя встретит гид с табличкой «Любимый город». Не опаздывай, экскурсия начинается вовремя.