Пляжная вечеринка у бассейна, где тебя ждёт электронный драйв, взрывные и магические ритмы и мощный лайнап диджеев на разогреве. Сбор гостей и начало пляжной вечеринки с диджеями: 15:00. GORILLA ZIPPO (эксклюзивный сет): с 20:45 до 22:45. FC/DC