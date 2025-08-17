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Опытные комики с TV и YouTube

Камеди Хаб
Садовая Черногрязская 22 с1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Стендап

Про событие

Open Mic — это отличная возможность увидеть, как комики проверяют свои новые материалы. Ожидай много смеха и приятных моментов, ведь на сцене выступят комики с разными историями из своей жизни. У кого-то могут быть даже схожие с тобой проблемы, которые тронут тебя в самое сердечко. Самая главная награда за хорошую шутку — это твой смех. Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда клуба комфортно разместит тебя в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом, если ты пришёл с компанией — вы сядете вместе, не переживай. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.

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Комментарии

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Топовый лимончик
26 января 2025, 17:23

А я одна пойду😊

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Аня
27 октября 2024, 01:06

Ищу компанию на завтра 27.10🥺

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Ростислав
21 июля 2024, 14:30

Ищу с кем пойти

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Аня
8 сентября 2024, 13:04

Ростислав, написала в лс🥺

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