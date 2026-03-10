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День воровства

Svalka Club
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 16+
Фестивали

Про событие

Ты платишь всего 1800р. и можешь взять с собой столько вещей, сколько сможешь на себя надеть одновременно. Консультанты подскажут, какие товары не участвуют в акции. Вход осуществляется только один раз. Запрещается использовать свои сумки.

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