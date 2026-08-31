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Билли Миллиган
Московский проспект 107 к.5
Начало:
Завершение:
от 2700₽ до 3400₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Спектакль на основе реальных событий из жизни Уильяма Стенли Миллигана – одного из самых известных людей в истории психиатрии с диагнозом «расстройство множественной личности». Билли Миллигану были предъявлены обвинения в совершении серии тяжких преступлений, после чего он был помещен в психиатрическую клинику для проведения медицинских экспертиз и ожидания судебного приговора. Преступник или жертва? Актер или сумасшедший? Может ли внутри одного человека уживаться одновременно 24 личности?
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