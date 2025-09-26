Включаю плейлист music.best.live

У нас тут сплав, стихи и тропики. Под живую музыку

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В эти выходные музыка будет звучать в неожиданных локациях и вариациях. Мы выбрали самые необычные концерты инструментальной музыки. Ищи свой город и готовься к незабываемым выходным.

Владивосток

Иммерсивный концерт «Музыка моря» Концерт на закате, где живая музыка наполняет пространство и транслируется в беспроводные наушники, создавая ощущение, что мелодии звучат только для тебя. Иммерсивный формат помог... 28 сентября полуостров Шкота от 900₽

Санкт-Петербург

Москва

Екатеринбург

Воронеж

Экосплав с живой музыкой Сгоняешь до впадения Усманки и обратно, по пути уберёшь весь мусор с берегов и с воды. Если силы останутся, прокатишься и в обратную сторону. Мешки есть, перчатки, пусть и в огран... 28 сентября Малиновка Бесплатно

Нижний Новгород

Новосибирск

Lumen&orchestra Группа отправляется в тур «Lumen&Orchestra», где выступит в сопровождении оркестра. В сопровождении почти трех десятков музыкантов песни Lumen обрели новое измерение: в жёстких ком... 30 сентября ДКЖ, улица Челюскинцев, 11 от 2600₽

Пермь

Группировка Свердловск Яркая, заряжающая своей энергетикой и напором «Группировка Свердловск» устроит р... 27 сентября Ё-бар от 1650₽ Cupsize Гаражная инди-группа с элементами лоуфай-блюза и панка из города Ярославль.... 30 сентября Свобода от 1800₽

Какие планы на выходные? Приглянулось что-то музыкальное? Если хочется больше событий, загляни во вкладку «Все события» –> «Концерты», там мы собираем топовые мероприятия твоего города, точно найдёшь что-то для себя.

Звучащее фото: @rmseasons