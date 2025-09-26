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Включаю плейлист music.best.live

У нас тут сплав, стихи и тропики. Под живую музыку

Что будет в статье:

  1. - Владивосток
  2. - Санкт-Петербург
  3. - Москва
  4. - Екатеринбург
  5. - Воронеж
  6. - Нижний Новгород
  7. - Новосибирск
  8. - Пермь

В эти выходные музыка будет звучать в неожиданных локациях и вариациях. Мы выбрали самые необычные концерты инструментальной музыки. Ищи свой город и готовься к незабываемым выходным. 

Владивосток

Иммерсивный концерт «Музыка моря»
Иммерсивный концерт «Музыка моря»

Концерт на закате, где живая музыка наполняет пространство и транслируется в беспроводные наушники, создавая ощущение, что мелодии звучат только для тебя. Иммерсивный формат помог...

полуостров Шкота

от 900₽

Санкт-Петербург

Музыка в оранжерее
Музыка в оранжерее

Музыкальный концерт-ретрит в тропической обстановке. На концерте два совершенно...

до
Оранжерея таврического сада

от 2500₽

Рояль и орган под звёздами «Ханс Циммер vs Джон Уильямс»
Рояль и орган под звёздами «Ханс Циммер vs Джон Уильямс»

Под 25-метровым звёздным куполом зрители услышат величественную музыку Джона Уил...

Петербургский Планетарий

от 1400₽

Москва

Музыкально-поэтическое шоу
Музыкально-поэтическое шоу

Шоу проекта Dead Poets Band «Фредерико Гарсиа Лорка: Сон с ароматом апельсина» ...

Красный октябрь

от 2000₽

Мабон
Мабон

Мабон-бал — праздник осеннего равноденствия! В этот удивительный вечер ты откро...

РанДом Культуры

300₽

vsebydett
vsebydett

Инди-проект с элементами этники и фолка. В песнях артиста часто узнаешь себя: гд...

Powerhouse Moscow

800₽

Концерт-медитация с завязанными глазами под пение птиц
Концерт-медитация с завязанными глазами под пение птиц

Ханг, флейта, саундхилинг и какао. Raw music от тропических гостей из островов....

Фрея, Малая Никитская улица, 27с1

от 1800₽

Квартирник
Квартирник

Отзвенели летние мотивы. Пришли осенние сонаты. Выбирайте кто ты, раздающий или ...

РанДом Культуры

Бесплатно

Екатеринбург

Саня Jazz
Саня Jazz

Это как будто Этта Джеймс села за пианино, послушала русскую альтернативу и реши...

Крафт-паб «Критик»

Бесплатно

Парижский коктейль
Парижский коктейль

Мишель Легран, Франсис Лей, Владимир Косма — произнося имена этих французских ко...

Джаз-клуб EverJazz

от 1000₽

Воронеж

Экосплав с живой музыкой
Экосплав с живой музыкой

Сгоняешь до впадения Усманки и обратно, по пути уберёшь весь мусор с берегов и с воды. Если силы останутся, прокатишься и в обратную сторону. Мешки есть, перчатки, пусть и в огран...

Малиновка

Бесплатно

Нижний Новгород

Волшебные сны Хаяо Миядзаки
Волшебные сны Хаяо Миядзаки

Окунитесь в волшебные миры Хаяо Миядзаки через музыку его легендарных фильмов. ...

Рекорд

от 1400₽

Рок-хиты на органе при свечах
Рок-хиты на органе при свечах

Органная музыка откроется с новой, неожиданной стороны, исполнив классические ро...

DKRT

от 699₽

Новосибирск

Lumen&orchestra
Lumen&orchestra

Группа отправляется в тур «Lumen&Orchestra», где выступит в сопровождении оркестра. В сопровождении почти трех десятков музыкантов песни Lumen обрели новое измерение: в жёстких ком...

ДКЖ, улица Челюскинцев, 11

от 2600₽

Пермь

Группировка Свердловск
Группировка Свердловск

Яркая, заряжающая своей энергетикой и напором «Группировка Свердловск» устроит р...

Ё-бар

от 1650₽

Cupsize
Cupsize

Гаражная инди-группа с элементами лоуфай-блюза и панка из города Ярославль....

Свобода

от 1800₽

Какие планы на выходные? Приглянулось что-то музыкальное? Если хочется больше событий, загляни во вкладку «Все события» –> «Концерты», там мы собираем топовые мероприятия твоего города, точно найдёшь что-то для себя. 

Звучащее фото: @rmseasons

Что есть в статье:

  1. Владивосток
  2. Санкт-Петербург
  3. Москва
  4. Екатеринбург
  5. Воронеж
  6. Нижний Новгород
  7. Новосибирск
  8. Пермь

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