Включаю плейлист music.best.live

В эти выходные музыка будет звучать в неожиданных локациях и вариациях. Мы выбрали самые необычные концерты инструментальной музыки. Ищи свой город и готовься к незабываемым выходным.
Владивосток
Концерт на закате, где живая музыка наполняет пространство и транслируется в беспроводные наушники, создавая ощущение, что мелодии звучат только для тебя. Иммерсивный формат помог...
от 900₽
Санкт-Петербург
Музыкальный концерт-ретрит в тропической обстановке. На концерте два совершенно...
от 2500₽
Под 25-метровым звёздным куполом зрители услышат величественную музыку Джона Уил...
от 1400₽
Москва
Шоу проекта Dead Poets Band «Фредерико Гарсиа Лорка: Сон с ароматом апельсина» ...
от 2000₽
Мабон-бал — праздник осеннего равноденствия! В этот удивительный вечер ты откро...
300₽
Инди-проект с элементами этники и фолка. В песнях артиста часто узнаешь себя: гд...
800₽
Ханг, флейта, саундхилинг и какао. Raw music от тропических гостей из островов....
от 1800₽
Отзвенели летние мотивы. Пришли осенние сонаты. Выбирайте кто ты, раздающий или ...
Бесплатно
Екатеринбург
Это как будто Этта Джеймс села за пианино, послушала русскую альтернативу и реши...
Бесплатно
Мишель Легран, Франсис Лей, Владимир Косма — произнося имена этих французских ко...
от 1000₽
Воронеж
Сгоняешь до впадения Усманки и обратно, по пути уберёшь весь мусор с берегов и с воды. Если силы останутся, прокатишься и в обратную сторону. Мешки есть, перчатки, пусть и в огран...
Бесплатно
Нижний Новгород
Окунитесь в волшебные миры Хаяо Миядзаки через музыку его легендарных фильмов. ...
от 1400₽
Органная музыка откроется с новой, неожиданной стороны, исполнив классические ро...
от 699₽
Новосибирск
Группа отправляется в тур «Lumen&Orchestra», где выступит в сопровождении оркестра. В сопровождении почти трех десятков музыкантов песни Lumen обрели новое измерение: в жёстких ком...
от 2600₽
Пермь
Яркая, заряжающая своей энергетикой и напором «Группировка Свердловск» устроит р...
от 1650₽
Какие планы на выходные? Приглянулось что-то музыкальное? Если хочется больше событий, загляни во вкладку «Все события» –> «Концерты», там мы собираем топовые мероприятия твоего города, точно найдёшь что-то для себя.
Звучащее фото: @rmseasons