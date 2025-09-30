Группа отправляется в тур «Lumen&Orchestra», где выступит в сопровождении оркестра. В сопровождении почти трех десятков музыкантов песни Lumen обрели новое измерение: в жёстких композициях не потерялся нерв, а лирические звучат особенно красиво и глубоко. Это едва ли не самая эпичная работа группы. Lumen давно хотели подготовить программу с оркестром и дебютировали в этом качестве в далеком 2007 году, исполнив две песни на альтернативной премии RAMP. В полной мере реализовать давнюю идею удалось только в прошлом году. Группа выступила с оркестром в двух столицах, а полуторачасовой московский концерт стал официальным лайв-альбомом, который был издан во всех форматах и появился на цифровых площадках.