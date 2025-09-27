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Волшебные сны Хаяо Миядзаки

Рекорд
улица Пискунова, 11

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Завершение:

от 1400₽ до 3000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Окунитесь в волшебные миры Хаяо Миядзаки через музыку его легендарных фильмов. Оркестр Sonorus представит концертную программу, посвящённую творчеству гениального режиссёра Хаяо Миядзаки и его коллеги — композитора Дзё Хисаиси. Его называют «японским Диснеем». Его творчество — основа субкультуры с сотнями миллионов поклонников во всём мире. Концерт унесёт зрителя в необъятные, феерические, немного сюрреалистичные, сказочно красивые, и между тем понятные и близкие миры Хаяо Миядзаки. Миры, которые не отпускают – в них хочется возвращаться снова и снова. Прозвучит музыка из таких шедевров анимации, как: «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо», «Ведьмина служба доставки», «Небесный замок Лапута», «Навсикая из Долины Ветров» и конечно же оскараносных шедевров «Унесённые Призраками» и «Мальчик и птица». Известно, что музыка Хисаиси исследует и объединяет различные жанры, включая минимализм, экспериментальную электронику, мировую и японскую классик. Он также работал музыкальным гравером и аранжировщиком. Композитор рекордное количество раз (четыре) получал награду Японской Киноакадемии в номинации «Лучшая музыка к фильму». А также он известен созданием Мирового оркестра мечты (World Dream Orchestra). Концерт пройдёт 27 сентября в 14:00, в 16:30 и в 19:00.

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