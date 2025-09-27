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Мабон

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Мабон-бал — праздник осеннего равноденствия! В этот удивительный вечер ты откроешь дверь в древний мир Мабона — праздника благодарности и прощания с уходящим летом, когда деревья золотом украшаются, а земля с теплом прощается. Погрузись в магию Мабона!  Зал превратится в волшебный лес: ветки и листья, мерцающие свечи, аромат благовоний и нежный запах сена создадут атмосферу таинственности и тепла.  Тебя ожидает уютный шаманский джем, так что бери с собой любой этнический инструмент. Весь вечер — как живая легенда, где каждый гость становится участником древнего ритуала, переживая вместе со всеми переход сезона и ощущая, как тепло этого праздника сохраняется внутри. Поэтическая часть: Приготовься прочитать строки из любимых, авторских стихотворений, наполненных глубиной, философией благодарности и радостью перехода. Тексты, которые откроют тайны Мабона и вдохновят сердце. Формат бала: Погружение в историю, где каждый образ оживает — воины осени, лесные духи, хранители огня. Приходи в костюме или возьми элементы атрибутики — и стань частью сказки. Вход:  — Подушное пожертвование от 300 сребреников. Оплата на месте. — Или Мабонские уютные угощения — чтобы вместе делиться атмосферой праздника и теплом гостеприимства. Поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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