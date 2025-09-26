Саня Jazz
Красноармейская улица, 8
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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Это как будто Этта Джеймс села за пианино, послушала русскую альтернативу и решила перепеть всех. В программе — блюзовые откровения, каверы с характером и немного женской магии. Всё живьём: голос, клавиши и чувства. Остальное — по нотам. Вход свободный
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