Это как будто Этта Джеймс села за пианино, послушала русскую альтернативу и решила перепеть всех. В программе — блюзовые откровения, каверы с характером и немного женской магии. Всё живьём: голос, клавиши и чувства. Остальное — по нотам. Вход свободный