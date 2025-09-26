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Саня Jazz

Крафт-паб «Критик»
Красноармейская улица, 8

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Это как будто Этта Джеймс села за пианино, послушала русскую альтернативу и решила перепеть всех. В программе — блюзовые откровения, каверы с характером и немного женской магии. Всё живьём: голос, клавиши и чувства. Остальное — по нотам. Вход свободный

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