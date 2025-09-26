Шоу проекта Dead Poets Band «Фредерико Гарсиа Лорка: Сон с ароматом апельсина» Этим осенним вечером Dead poets band увлекут зрителей в очередное путешествие по миру величайшего поэта и драматурга Федерико Гарсиа Лорки. Артисты проведут тебя по улицами жаркой Испании, где слышны народные колыбельные и безудержный стук каблуков под ритмы фламенко, где светит палящее солнце и всё наполнено неистовой силой творчества, вдохновлённой духами duende. Под звуки рояля прозвучат знаменитые поэтические произведения, а также истории о творческом пути поэта, о любви, судьбе и многом другом. И по уже сложившейся традиции поэтических шоу Dead poets band будет «открытый микрофон». Любой желающий сможет прочитать любимое стихотворение поэта. Об артистах: Dead Poets Band — объединение артистов, которые создают поэтические вечера и перформансы, посвящённые творчеству и жизни уже ушедших великих поэтов. Все вечера проходят в атмосфере творческой свободы, поэтому зрители с удовольствием делятся с артистами своими любимыми стихами в рубрике «открытый микрофон». В стоимость любого билета включено угощение, чай и вино.