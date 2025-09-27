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Парижский коктейль

Джаз-клуб EverJazz
улица Тургенева, 22

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от 1000₽ до 1200₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Мишель Легран, Франсис Лей, Владимир Косма — произнося имена этих французских композиторов, уже слышишь их музыку. «Шербурские зонтики», «Мужчина и женщина», «История любви», «Игрушка» и «Папаши» — все эти добрые трогательные киноленты все больше ценятся в современном мире за искренность и, конечно, за потрясающую музыку! Она проникает в душу, заставляет её трепетать и обретать крылья. Знаменитые мелодии этих авторов о любви, нежности и дружбе, а еще о любимом городе — Париже, который стал судьбой для всех троих, стали основой для серии предстоящих концертов. Состав: Александр Титов – рояль; Игорь Паращук – саксофон; Юрий Ковалевский – ударные; Александр Доброславин – бас.

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