Мишель Легран, Франсис Лей, Владимир Косма — произнося имена этих французских композиторов, уже слышишь их музыку. «Шербурские зонтики», «Мужчина и женщина», «История любви», «Игрушка» и «Папаши» — все эти добрые трогательные киноленты все больше ценятся в современном мире за искренность и, конечно, за потрясающую музыку! Она проникает в душу, заставляет её трепетать и обретать крылья. Знаменитые мелодии этих авторов о любви, нежности и дружбе, а еще о любимом городе — Париже, который стал судьбой для всех троих, стали основой для серии предстоящих концертов. Состав: Александр Титов – рояль; Игорь Паращук – саксофон; Юрий Ковалевский – ударные; Александр Доброславин – бас.